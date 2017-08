Des experts mondiaux seront réunis à Desbiens en juillet 2018

« Après Kyoto, Desbiens est heureuse d’accueillir des experts et gens d’affaires du monde entier pour la tenue de ce deuxième Forum mondial. Il est primordial de travailler la diversification des matières premières en région [...]. De plus, le projet vise à favoriser l’implantation d’une usine de transformation sur le territoire de Desbiens », a indiqué le maire Martel, qui compte ainsi créer une « Vallée régionale » associée à la production et la transformation du chanvre.

« Le chanvre est déjà cultivé pour sa graine dans la région. Les producteurs recherchent constamment des cultures pour innover et diversifier leurs productions. En plus, le chanvre offre divers marchés potentiels et prometteurs pour la deuxième et troisième transformation » a fait savoir Mario Théberge par voie de communiqué.