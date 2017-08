Eugenie se reprend en double

Après avoir subi une défaite en simple, la Québécoise Eugenie Bouchard et sa coéquipière tchèque Karolina Pliskova ont vaincu la Slovaque Dominika Cibulkova et la Belge Kirsten Flipkens en deux manches de 6-4 et 6-2 à la Coupe Rogers, mardi à Toronto.

La paire a été particulièrement efficace en retour sur la deuxième balle de ses adversaires, obtenant le point 73 % du temps. Ces succès ont permis aux gagnantes de profiter de neuf balles de bris, et elles en ont converti cinq.

Elles ont par ailleurs perdu leur service deux fois, en cinq situations de bris.

Le tandem affrontera maintenant l’Allemande Anna-Lena Groenefeld et la Tchèque Kveta Peschke, qui sont les huitièmes têtes de séries du tournoi.