«Il a tout ce qu’il faut pour atteindre le sommet» –Martin Laurendeau

Martin Laurendeau est lui aussi convaincu qu’Alexander Zverev a l’étoffe d’un futur numéro un.

« Il a tout pour atteindre le sommet, prétend le capitaine de la formation canadienne en Coupe Davis. Il fait sans doute partie de cette nouvelle génération de champions qui vont marquer le tennis pendant de nombreuses années et remporter des tournois majeurs.

« Il a été initié très jeune au tennis, indique-t-il, et il aime son sport. Il est comme un poisson dans l’eau sur un court.

« Comme tous les champions, on n’a pas besoin de lui dire comment s’entraîner et comment gagner. Il a ça dans le sang. »

Entraîneur de Shapovalov

Laurendeau s’est vu confier en début d’année, outre ses autres fonctions à Tennis Canada, le rôle d’entraîneur attitré du jeune Canadien Denis Shapovalov.

« Si j’ai accepté cette tâche, c’est que je crois en lui, a insisté Laurendeau. À 18 ans, il a un brillant avenir devant lui. »

Tout comme d’ailleurs Félix Auger-Aliassime, qu’il voit aussi comme l’une des vedettes de demain dans son sport.

Au tournoi Challenger de Granby, il y a deux ans, Laurendeau déclarait, en entrevue au Journal de Montréal, avoir été estomaqué, utilisant au passage tous les superlatifs, par le comportement du jeune québécois de 17 ans.

« Non, mon discours n’a pas changé, explique-t-il. Depuis ce temps, il a prouvé de très belles choses. Pour son âge, il est capable de performances exceptionnelles. C’est pour ça qu’il est le meilleur joueur junior du monde.

« Quand on regarde le classement des joueurs nés dans les années 2000, c’est lui le mieux placé. Il a gagné, il faut le rappeler, le tournoi Challenger de Lyon [en France] en juin dernier. »

Le respect

Laurendeau a fait valoir qu’Auger-Aliassime aurait pu poursuivre sa carrière junior pendant deux ans encore.

« Ça prouve, dit-il, qu’il est impressionnant. Et il va continuer à s’améliorer.

« Beaucoup de gens, conclut Laurendeau, me parlent de lui quand on voyage à l’extérieur du pays. Tout le monde s’intéresse à lui et n’en parle qu’en bien. Il a déjà gagné le respect dans le milieu du tennis. »