Une pénurie d’inspecteurs alimentaires dénoncée

« Il n’y a pas assez d’inspecteurs pour accomplir les tâches qui sont obligatoires pour la salubrité et qui sont exigées par les États-Unis pour avoir accès à leur marché », a estimé hier un porte-parole syndical à l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), Rick Cormier.

De plus, 47 % des répondants croient que les Canadiens ont été exposés à un plus grand risque de maladie d’origine alimentaire à cause de la pénurie de personnel.