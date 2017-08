La magie opère

Après une absence de cinq ans à Montréal, Coldplay faisait un retour très attendu, mardi, pour le premier de ses deux concerts à guichets fermés au Centre Bell. Le groupe a livré exactement le concert auquel on s’attendait : coloré, magique et rempli de hits. Coldplay peut vraiment prétendre au titre de plus grand groupe de la planète.

Charlie Chaplin en ouverture

On sentait que la foule voulait s’amuser lorsque les spectateurs se sont mis à faire la vague sur le coup de 20 h 45. Quelques instants plus tard, le fameux discours de Charlie Chaplin dans le film Le Dictateur a retenti dans l’enceinte. Et les musiciens ont fait leur apparition, sous les cris bruyants du public. Au même moment, les bracelets Xylobands se sont tous allumés en rouge. On savait alors que l’on passerait une belle soirée.

Des bracelets illuminés

C’est en 2011, pour sa tournée Mylo Xyloto, que Coldplay a mis en place une nouvelle technologie de bracelets contrôlés à distance. Depuis, ce spectaculaire gadget a été utilisé dans des centaines d’événements à travers le monde. Le groupe a décidé de ramener ces bracelets pour sa nouvelle tournée. Et on doit dire que c’est une excellente idée. Pour Yellow, tous les bracelets ont allumé en jaune. Et pour Paradise, le Centre Bell est devenu multicolore. Un effet saisissant qui joue un grand rôle dans le concert.

Les succès

Avec sept albums parus en 20 ans de carrière, Coldplay compte une multitude de succès. Mardi, le groupe a rapidement joué quelques-uns de ses morceaux les plus connus, dont Yellow et The Scientist. Dans le cas de cette dernière, on aurait préféré que le groupe attende de la jouer un peu plus tard dans la soirée, car la foule était trop bruyante pour bien apprécier le superbe morceau au piano. Plus tard, Paradise, Clocks et Charlie Brown ont fait bondir la foule.

Chris Martin en français

Très généreux dans ses interventions, le chanteur Chris Martin s’est adressé à la foule à plusieurs reprises, et quelques fois en français. « Je dois dire que je suis désolé. Mon français est absolument merde... », a-t-il dit. « Je n’ai pas écouté à l’école. »

Le chanteur a aussi mentionné que le concert de mardi était le 94e de la tournée. « Pour nous, il y a eu 93 répétitions avant d’arriver ce soir, à Montréal. » En voilà un qui sait comment plaire à son public.

LE VERDICT

Si les années 1990 et 2000 ont appartenu à U2, celles de 2010 sont définitivement tournées vers Coldplay. Le groupe sait parfaitement comment livrer un concert qui plaira au public. Bracelets illuminés, confettis, lasers, tout y passe. On a beau parfois reprocher à Coldplay son virage trop commercial, il reste que la bande de Chris Martin a compris la recette d’une très bonne soirée.