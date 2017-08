La sagesse de Bernier

À quelques jours d’un match de six points face à l’Union, à Philadelphie, l’Impact n’avait pas besoin de la distraction qu’entraîne le bras de fer avec Ballou Tabla.

Mauro Biello a mentionné que c’est le genre de situation qu’il voulait éviter en rencontrant le joueur, lundi après-midi, et Patrice Bernier admet que ses coéquipiers et lui en parlent.

« C’est sûr que tout le monde en parle, on est curieux et on suit le déroulement. Mais on est professionnels et on doit s’entraîner en espérant un dénouement positif. »

« Ça ne nous concerne pas vraiment, ça semble être une situation personnelle que le club va régler avec lui, a pour sa part mentionné Daniel Lovitz. C’est, ou c’était un coéquipier, on va voir ce qui va se passer. Mais on va se concentrer sur ce qui va se passer sur le terrain en fin de semaine, peu importe qui est disponible. »

Coup de fil

En tant que capitaine, Bernier avait l’intention de faire son bout de chemin pour régler la situation.

« Je vais essayer de lui parler pour qu’il revienne à l’entraînement parce que, à la fin, ces choses-là ne sont pas entre ses mains, il doit se concentrer à s’entraîner. »

Bernier est d’avis que son coéquipier a tout avantage à revenir avec le club et à se mettre en valeur sur le terrain.

« Avec son talent, quand tu performes, le monde vient, le terrain doit parler. Il a un développement qu’il doit continuer à faire. Il est jeune et si le monde parle de lui maintenant, imaginez, il n’a que 18 ans. »

À 37 ans, Bernier a vu neiger et est conscient que ce n’est peut-être pas évident pour Ballou de gérer toute l’attention qu’il reçoit.

« Ce n’est pas évident, tu viens jouer et du jour au lendemain tout le monde parle de toi. Il est passé de l’académie et maintenant tout le monde parle de lui comme une vedette montante.

Je ne peux pas imaginer tout ce qu’il y a autour de lui, à droite, à gauche, tout le monde qui essaie de lui donner de l’information. »

Bernier estime cependant que si Ballou se ravise et qu’il rentre au bercail, la situation va se régler d’elle-même

« Si tout change rapidement, on passe l’éponge, c’est un jeune et on sait que le marché des transferts fonctionne ainsi. »

Influence

Les propos de Bernier rejoignent ceux de Mauro Biello.

« C’est un jeune joueur avec beaucoup de talent et c’est sûr qu’il y a des gens qui vont essayer de le tirer de part et d’autre. Ce n’est pas facile de gérer tout ça.

Quand il est ici, on fait un bon travail pour l’encadrer, que ce soit le personnel et les vétérans, mais dans ce métier, il y a différentes personnes qui sont impliquées et on ne peut que contrôler ce qui se passe quand il est avec nous. »

Ça nous ramène donc à l’entourage influent de Ballou Tabla, qui comprend sa famille, son agent et très certainement Didier Drogba, un compatriote de la Côte-d’Ivoire qui a connu ses meilleures années à Chelsea.