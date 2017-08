Les photos magnifiques du mariage de Debbie Lynch-White

Debbie Lynch-White a partagé sur Facebook quelques clichés de son mariage, croqués par la photographe Julie Artacho.

«Encore sur un nuage d'avoir dit oui à cette femme plus grande que nature que j'aime à l'infini! Je vous partage quelques clichés de cette journée! Je ne vous ai pas oublié et vous souhaite plein d'amour! Du vrai et du beau!», a écrit la comédienne tout en remerciant Sonia de chez Anomal Couture pour sa magnifique robe de mariage.

Le samedi 15 juillet, Debbie Lynch-White unissait officiellement sa destinée à celle de Marina Gallant, sa copine des dernières années. La température avait été idéale pour cette cérémonie extérieure.