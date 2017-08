Les Prix Créateurs d’emplois

Voué à rendre hommage aux entreprises de partout au Québec qui, par leur performance exceptionnelle dans la création et le maintien des emplois, contribuent à la croissance de leur territoire au bénéfice de l’ensemble des Québécois, le tout premier gala Prix Créateurs d’emplois du Québec se tiendra le mercredi 4 octobre au Centre des congrès de Québec en présence du premier ministre du Québec, Philippe Couillard. Toutes les entreprises ayant des activités dans une zone ou un parc industriel ou dans un pôle technologique d’une des 17 régions administratives du Québec peuvent soumettre leur candidature d’ici le 18 août. Renseignements http://createurs-emplois.ca/.

Les Johanne en blanc

Joanne Boivin (à gauche), animatrice de l’émission Joanne le matin à M Fm 102,9 et le médecin Dre Johanne Blais, responsable de l’unité de médecine familiale (GMF-UMF) à l’hôpital St-François d’Assise ont vécu, le 3 août dernier, leur première expérience de Dîner en Blanc qui s’est tenu cette année dans les Jardins St-Roch. On me rapporte que les deux ont été fortement impressionnées par l’organisation et par le souci du détail chez plusieurs participants et participantes. Pour les deux Joanne ou Johanne, la période de magasinage d’articles de couleur blanche précédant le dîner était toutefois aussi palpitante que le dîner lui-même.

Le Canada à vélo en 17 jours

Mario Ferland de L’Ancienne-Lorette et président du Groupe Mundial Inc., entreprendra, le 6 septembre, sa 4e traversée du Canada en vélo (de Vancouver à Halifax) pour le bénéfice des enfants atteints du cancer. Celui qui compte également 4 participations à la randonnée de 4 jours du Tour CIBC Charles Bruneau de 2014 à 2017, sera le seul québécois à faire la traversée 2017. Mario estime qu’il aura amassé personnellement près de 250 000 $ au cours des 4 dernières années pour la cause du cancer chez les enfants. Vous pouvez l’appuyer par un don en allant sur sa page : http://snkcr.com/marioferland.

Bruno à la Grange

La Grange de l’Île, du 517 chemin du Carrefour, à Saint-Pierre, île d’Orléans, présente le spectacle de Bruno Marquis (photo) pour encore 2 soirées, les 9 et 11 août à 20 h. Bruno Marquis est un auteur-compositeur-interprète de l’île d’Orléans, il a été le fondateur du théâtre de l’île d’Orléans, il présente ses compositions avec des textes d’une grande qualité.

www.brunomarquis.com/ ou 1-418-828-9926.

Anniversaires

Félix Auger-Aliassime (photo), joueur de tennis (le prodige de L’Ancienne-Lorette) 17 ans... Gérard Deltell, député de Louis-Saint-Laurent depuis le 19 octobre 2015, 53 ans... Roger Federer, champion de tennis, d’origine suisse, 36 ans... Jonas, chanteur québécois, 38 ans... Vincent Vallières, auteur-compositeur et interprète québécois, 39 ans.

Disparus

Le 8 août 2015. Bernard Rioux (photo), 78 ans, retraité d’Eskimo Transport... 2015. Claude Girard, 63 ans, ex-représentant publicitaire à l’époque de CJRP Québec, il était à l’emploi d’Attraction Radio... 2014. Christian Lavoie, 65 ans, passionné du monde radiophonique, professeur au CRTQ... 2013. Karen Black, 74 ans, comédienne américaine... 2011. Huguette Proulx, 89 ans, animatrice de télévision et de radio.