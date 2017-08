Sous le coup de conditions, il s’acharne de nouveau sur sa victime

Un homme de 36 ans de Thetford Mines a été accusé de voies de fait et de menaces, alors qu’il était sous le coup d’une promesse à comparaître et de garder la paix dans un dossier semblable avec la même victime.

Le 4 août dernier, Michaël Roy s’est livré à des voies de fait et des menaces à l’endroit d’une résidente de l’immeuble à logements où il réside.

Il a été arrêté et a comparu le jour même au palais de justice de Thetford Mines.

Les faits reprochés sont survenus les 15 juin et 3 août derniers.

Or, Roy avait signé une promesse à comparaître et de garder la paix pour un dossier semblable en décembre dernier.

«Selon les premiers éléments d’enquête recueillis, il aurait fait semblant de la frapper à plusieurs reprises, l’aurait insultée et aurait été menaçant verbalement envers elle. N’en pouvant plus de vivre du stress à cause de la situation et de ne plus pouvoir dormir adéquatement la nuit, la dame a déposé une plainte aux policiers», a précisé le porte-parole de la Sûreté municipale de Thetford Mines, Yves Simoneau.

Michaël Roy demeure détenu jusqu’au 10 août prochain, date à laquelle se tiendra son enquête de remise en liberté.