Une application pour enfin trouver les camions de bouffe de rue

Où sont les camions-restaurants? Encore hier, il était difficile de répondre à la question à Québec. Mais la donne vient de changer, alors qu’il est maintenant possible de trouver les camions-restaurants en temps réel sur une application.

La recette était simple pour les créateurs de l’application CAMARAD, qui a vu le jour il y a un an pour permettre aux utilisateurs de connaître l’emplacement des radars photo.

Ils avaient tous les ingrédients réunis pour proposer aux propriétaires des camions de cuisine de rue à Québec la solution «miracle» qui n’était toujours pas venue.

Depuis le début du projet-pilote à la mi-juin, l’absence d’un outil commun pour permettre aux gourmands de savoir facilement où et quand sont présents les camions-restaurants sur les sites de la ville était souvent pointée comme un irritant majeur. Facebook était pour l’instant leur meilleur ami.

Gratuit pour tous

«On a eu une couple d’offres», indique le propriétaire du Saga Nomade, Guy Levesque, mais «rien de concret». Certaines solutions, bien qu’à moindre coût, nécessitaient tout de même des investissements de plusieurs centaines de dollars annuellement. La situation était plus ou moins alléchante pour les restaurateurs de rue.

C’est à ce stade que CAMARAD a vu l’occasion à saisir. Les cinq amis d’enfance de Charlesbourg qui ont développé l’application – offerte gratuitement tant sur Apple qu’Android – n’ont fait qu’ajouter la localisation des camions de cuisine de rue à leur offre déjà existante.

«J’ai dit à Guy [Levesque]: “Ne gaspillez pas votre argent dans la conception d’une application”, explique Nagib El Mansouri, de CAMARAD. Ça leur prenait une plate-forme qui existait déjà, et on l’avait. Le but, c’est de leur amener de la business, et nous autres de nous amener des yeux sur l’application», enchaîne-t-il.

Tous les camions bienvenus

CAMARAD ne demande donc pas un sou aux propriétaires de camions-restaurants. Cinq camions faisant partie du projet pilote participent au lancement.

Mais à partir de maintenant, tous les camions-restaurants intéressés, dans le projet pilote ou non, peuvent se joindre gratuitement à l’application.

À Québec bien entendu, mais partout ailleurs, dont à Montréal. Dans la capitale, Nourcy a déjà accepté de se joindre à la plate-forme.

En temps réel

En quelques clics, les utilisateurs de CAMARAD peuvent voir les camions en service les plus près en temps réel et les repérer sur une carte. Le principe est simple: les restaurateurs de rue activent leur présence et la désactivent lorsqu’ils quittent un lieu.

L’application permet aussi aux clients d’obtenir l’itinéraire pour se rendre au camion de leur choix à partir de leur localisation. Les propriétaires qui souhaitent ajouter des informations peuvent entre autres y insérer leurs heures d’ouverture.

«Ça va changer beaucoup de choses, estime le propriétaire de Saga Nomade. Enfin, les citoyens vont savoir où on est. On ne se cachera pas que c’est une pression de moins pour nous autres», se réjouit M. Levesque, qui admet avoir été sceptique au départ lorsqu’il a été approché par CAMARAD, tant la solution semblait rêvée.

Kiosques maraîchers recherchés

En prime, les concepteurs de CAMARAD ne s’arrêtent pas aux camions-restaurants: ils souhaitent aussi permettre d’ici les prochaines semaines aux producteurs de fruits et légumes ayant des kiosques ici et là dans la région de profiter gratuitement de leur application pour être facilement localisables.

Les intéressés, précise M. El Mansouri, n’ont qu’à entrer en contact avec eux.

L’app CAMARAD pour les camions-restaurants

Participent au lancement :