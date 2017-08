Une relève de grande qualité

Plusieurs grandes vedettes des majeures ont plié bagage au cours des dernières années. Qu’il suffise de mentionner les David Ortiz, Mariano Rivera, Alex Rodriguez, Mark Teixeira, Derek Jeter.

Un coup d’œil rapide sur les joueurs âgés de 25 ans ou moins nous permet de voir que la relève est talentueuse et que, par conséquent, le baseball majeur est en bonne santé à ce chapitre.

Chez les Yankees, par exemple, on ne tarit pas d’éloges à l’endroit du receveur Gary Sanchez et du voltigeur Aaron Judge tandis que, chez les Dodgers, les feux de la rampe sont fixés sur Cody Bellinger et Corey Seager.

Que dire des voltigeurs Mike Trout, des Angels, et de Bryce Harper, des Nationals ? Difficile de trouver mieux, n’est-ce pas ?

Chez les Red Sox de Boston, tous les yeux sont rivés sur l’excellent Mookie Betts et sur Rafael Devers, tandis que les Cubs de Chicago ont une perle rare en Kris Bryant et possiblement une autre en Kyle Schwarber.

Chez les Rangers du Texas, on vient d’accorder un lucratif contrat à Rougned Odor et pas seulement à cause de ses talents pugilistiques !

Les Orioles de Baltimore alignent possiblement le meilleur joueur de troisième but de la ligue américaine en Manny Machado, tandis que les Mets souhaitent ardemment un retour en santé de Noah Syndergaard, le jeune droitier qui lance des balles de feu.

Chez les Astros de Houston, on soutient qu’une des raisons de leurs succès cette saison, c’est Carlos Correa, leur joueur d’arrêt-court qui n’est âgé que de 22 ans, tandis que les Blue Jays de Toronto alignent possiblement le meilleur spécialiste de fin de match, âgé de 22 ans aussi, soit Roberto Osuna.

Les jeunes font leur place au soleil !

La mode est aux circuits

En 1995, Mark McGwire a été le premier frappeur de l’histoire à boucler une saison complète avec plus de circuits (39) que de simples (35) avec un minimum de 150 présences officielles au bâton. L’ancien des A’s et des Cards a d’ailleurs réussi cet exploit peu commun en cinq occasions au cours de sa carrière, et le deuxième frappeur qui l’a accompli, c’est Barry Bonds quand il a claqué 73 longues balles en 2001, alors qu’il n’avait obtenu que 49 coups sûrs d’un seul but !

Mais l’an dernier, Ryan Schimpf, des Padres, s’est joint à ce groupe sélect alors qu’il a réussi 20 circuits et seulement 18 simples en 276 présences officielles au marbre.

À la fin juillet, un trio de frappeurs revendiquait plus de longues balles que de coups d’un but ou presque. Il s’agit de Joey Gallo, des Rangers, avec 23 circuits et 20 simples ; de Schimpf avec 14 circuits et 10 simples ; de Cody Bellinger, des Dodgers, avec 28 longues balles, mais avec toutefois 33 simples.

Schimpf ne rééditera probablement pas son exploit puisqu’il a été rétrogradé dans les filiales des Padres.

Il est évident que le circuit est de plus en plus fréquent dans les matchs des majeures.

L’an dernier, on en a décompté 5610 et c’est en 2000 que les majeures ont enregistré le plus fort total de longues balles, soit 5693. Au cours des 2070 premières parties de la saison 2017, les 30 clubs des majeurs avaient déjà canonné 2616 circuits.

L’an dernier, 111 frappeurs ont réussi 20 circuits au plus, un sommet dans l’histoire des majeures. Ce n’était que la troisième fois, et la première depuis la saison 2000 que plus de 100 frappeurs en obtenaient 20 ou plus.

Cette saison, on se dirige vers un total de 125 frappeurs qui en réussiront autant.

Kershaw : 2000 retraits

Depuis le 2 juin dernier, Clayton Kershaw revendique 2000 retraits au bâton en carrière. Il a accompli l’exploit à son 277e match alors que Randy Johnson avait récolté le sien à son 262e. Le grand gaucher des Dodgers a atteint cette marque plus rapidement que Nolan Ryan, Roger Clemens et Pedro Martinez. Si on le compare au chapitre des manches lancées, il vient au troisième rang derrière Martinez et Johnson, ayant récolté son 2000e retrait au bâton en 1837 manches et deux tiers. Il est, à 29 ans, le cinquième plus jeune artilleur à réaliser un tel exploit.

150e anniversaire de la courbe

Selon les historiens du baseball, la saison 2017 marque le 150e anniversaire de la courbe, ce lancer dévastateur qui a possiblement ruiné les espoirs de plus d’un jeune joueur de baseball de faire carrière dans les majeures. Combien de fois, a-t-on vu un jeune frappeur rempli de promesse plier bagage durant un camp d’entraînement après qu’on l’eut soumis à une diète régulière de balles courbes ? S’ils n’avaient aucun problème à faire bon contact avec des rapides variant de 90 à 95 milles à l’heure, combien de « futurs » Babe Ruth ont dû s’avouer incapable de toucher à une courbe ou encore ne pouvaient s’empêcher de regarder passer la belle au-dessus du marbre, tout en pliant les genoux !

Deux poissons sur la liste des blessés

La liste des blessés des Marlins s’allonge... Le 2 juin dernier, une fausse balle de J.T. Realmuto a ricoché contre l’un des deux aquariums du stade qui contiennent 450 gallons d’eau salée, situés derrière le marbre. On croyait que le verre de ces aquariums était incassable, mais le choc de la balle a causé une fissure, et l’eau a commencé à couler. Ce qui a fait dire au petit comique président des Marlins, Dave Samson, que deux poissons avaient été placés sur la liste des blessés... et qu’on allait « puiser » dans les filiales pour les remplacer !

Un délai de trois heures... sans pluie

Le 6 juillet dernier, les Braves rendaient visite aux Nationals lors du premier match d’une série de quatre... Toutefois, le temps était menaçant, et la direction des Nationals a décidé de dérouler la toile avant le début de la rencontre, afin de protéger le terrain. Sauf que la pluie n’est jamais venue, à part quelques gouttes, et ce n’est qu’après une attente de trois heures que les officiels ont pu crier : AU JEU ! Qui plus est, le match a duré trois heures et 10 minutes pour se terminer vers les 1 h et, pour ajouter au déplaisir des Nationals, les Braves les ont battus 5 à 2.