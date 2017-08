60 ans après la tragédie d'Issoudun

Il y a 60 ans, le 11 août 1957, une des pires tragédies aériennes se produisait à Issoudun, sur la Rive-Sud de Québec.

Il y avait un orage violent dans le ciel à 14h15 ce jour-là quand l'avion parti d’Angleterre qui devait rallier Toronto s'est écrasé au sol.

L’appareil de type Douglas DC-4 appartenait à la compagnie Maritimes central airways. L’impact a été violent. On ne comptait aucun survivant parmi les 73 passagers et six membres d’équipage.

Elle a longtemps été la pire catastrophe de l'histoire de l'aviation au pays.

On a ensuite érigé un cénotaphe au cimetière municipal en mémoires des victimes de ce triste événement. Même après tout ce temps, certains résidents n'oublient pas.

Marcelin Demers, qui s’était déplacé sur les lieux du sinistre, se remémore des visions d’horreur. «On trouvait des bouts de doigt, des morceaux d’avion. Ce n’était pas drôle du tout», a-t-il raconté.

Les recherches s’étaient poursuivies pendant un long mois.

Agathe St-Onge aussi se souvient: «C’est dans la mémoire de tout le monde. Encore aujourd’hui, des gens se déplacent ici et demandent à voir où l’accident s’est produit».

L’imaginaire collectif continue toujours de se nourrir de souvenirs. Dans le champ de Ghyslaine Laroche, là où l’appareil s’est écrasé, on retrouve encore à l’occasion, des pièces de l’avion disparu.