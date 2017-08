Deux ministres haïtiens en mission de solidarité

Lors d’un point de presse à l’hôtel de ville de Montréal, en compagnie du maire Denis Coderre, le ministre haïtien des Affaires étrangères, Antonio Rodrigue, et la ministre des Haïtiens vivant à l’étranger, Stéphanie Auguste, ont affirmé être venus « en solidarité » et pour « améliorer la situation » sans préciser de quelle manière ils pourraient s’y prendre concrètement.

Les deux représentants haïtiens ont indiqué qu’ils s’entretiendraient avec les autorités fédérales et provinciales afin d’établir qu’elle serait la meilleure façon pour leur gouvernement de venir en aide pour faire face à la « situation, et non une crise », comme l’a précisé le maire Coderre.