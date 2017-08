Deux villes, deux ambiances pour la Coupe Rogers

TORONTO | Sans vouloir être chauvin, force est d’admettre que l’ambiance au tournoi de la Coupe Rogers à Toronto n’a rien de comparable à celle du stade Uniprix à Montréal, où ça fait la file aux guichets.

On ne sent pas que c’est la grande fête du tennis au Centre Aviva, qui est pourtant un joli complexe sportif.

Le Stade Uniprix est situé au parc Jarry, non loin du marché Jean-Talon et de la grouillante Petite Italie avec ses populaires restos. Le site de compétition est chaleureux. On a le goût de s’imprégner, une fois par année, de cette atmosphère tennistique.

Le Centre Aviva, construit en 2004, est situé à North York, assez loin du centre-ville de Toronto. Ce complexe est adjacent au campus de l’Université York et les gens se plaignent toujours que l’accès est difficile, bien qu’une station de métro est censée ouvrir à la fin de l’année.

Comparer l’atmosphère au Centre Aviva à celle au Stade Uniprix, c’est comme comparer l’ambiance du Centre Air Canada à celle du Centre Bell. C’est différent.



Une situation défavorable



Bien entendu, le contexte favorise le succès populaire du tournoi montréalais cette année avec la présence de «monuments» comme Roger Federer et Rafael Nadal.

Ce sont des champions, des guerriers, admirés de tous parce qu’ils sont encore capables, dans la trentaine, de faire la barbe aux plus jeunes. Et ils ont du charisme.

À Toronto, les absences de la reine Serena Williams, sur le point d’accoucher de son premier enfant, et de la populaire Maria Sharapova, ennuyée par une blessure, dont donné un dur coup aux organisateurs, côté ventes de billets.

Et comme si ce n’était pas suffisant, il a fallu que les trois Canadiennes inscrites en simple, soit Eugenie Bouchard, Françoise Abanda et la jeune Bianca Andreescu, subissent l’élimination au premier tour, au grand malheur du directeur du tournoi, Karl Hale.



Gradins à moitié vides



Le court central à North York peut contenir jusqu’à 12 500 spectateurs mais les gradins étaient passablement dégarnis au cours des trois premiers jours. Pourtant, il était possible d’obtenir de bons billets pour la somme de 25 $ et la température était clémente.

Lorsqu’Eugenie Bouchard a amorcé son match mardi contre Donna Vekic, les gradins du court central étaient à moitié vides.

On comprend que sa cote de popularité est à la baisse, depuis que Genie n’opère plus sa magie sur les courts, mais tout de même...



Des noms qui n’attirent pas



Huit des 10 principales têtes d’affiche étaient à l’œuvre mercredi au Centre Aviva et les assistances ont continué d’être décevantes.

Comme le soulignait le chroniqueur du Toronto Sun, Steve Simmons, il n’est jamais facile pour les organisateurs de «vendre» le tournoi féminin, qui n’a attiré que 122 835 spectateurs il y a deux ans à Toronto, comparativement à une assistance globale de 181 996 spectateurs en 2014 à Montréal.

Il n’y pas de «Rogermania» à Toronto, comme c’est le cas présentement à Montréal avec Federer qui attire la foule comme un aimant.

Des têtes de série comme Karolina Pliskova, Simona Halep, Angelique Kerber, Garbine Muguruza, Caroline Wozniacki ou Johanna Konta sont d’excellentes joueuses de tennis mais aucune d’entre elles ne parvient à soulever les passions chez le public.



Venus: une valeur sûre



Il nous reste heureusement la doyenne du tournoi, cette chère Venus Williams, pour nous faire vibrer.

L’Américaine de 37 ans disputait mercredi son match de deuxième tour face à la Tchèque Katerina Siniakova.

Ce fut une rencontre âprement disputée. Venus a gagné 7-5, 7-5 devant une maigre assistance (voir photo).

Les organisateurs souhaitent que Williams puisse se rendre jusqu’au bout du tournoi, comme elle l’a fait cette année lors des étapes du Grand Chelem à Melbourne et à Wimbledon.

Le nom Williams demeure, sans contredit, le plus vendeur.