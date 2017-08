Fêtes de la Nouvelle-France: le coup d'envoi est donné

La Grande Allée et le Vieux-Québec ont été envahis par une belle foule mercredi soir pour le défilé d’ouverture des 21e Fêtes de la Nouvelle-France.



Présent en grand nombre, le public aligné entre l'Hôtel Le Concorde et le Château Frontenac ne pouvait espérer une météo plus clémente pour le passage des traditionnels géants. Le défilé d’une quarantaine de minutes a fait le bonheur des nombreuses familles.



Présenté pour la première fois en 1997, l'événement historique attire toujours les Québécois et les touristes. Sur le coup de 19h, les activités 2017 ont connu un bon départ avec des terrasses achalandées partout, au grand bonheur des restaurateurs.



Cette année, les 21es Fêtes de la Nouvelle-France vont accueillir les visiteurs du 9 au 13 août sur le site habituel aux abords du fleuve.



Les Fêtes de la Nouvelle-France dispose d'un budget de 2,1 millions $.