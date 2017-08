Le Battuto parmi les meilleurs nouveaux restaurants au Canada

La nouvelle a eu l’effet d’une bombe. Le restaurant italien Battuto du quartier Saint-Sauveur à Québec vient d’être nommé dans la prestigieuse liste du magazine EnRoute d'Air Canada.

Le restaurant de type trattoria est couvert d’éloges depuis son ouverture le 30 décembre 2016. Cette fois, il fait partie d’une courte liste de 30 restaurants choisis par un jury composé de médias, et professionnel de la restauration et de la gastronomie.

Selon la description du jury, le Battuto est «l’adresse la plus branchée de la vieille capitale». Il conseille également au public de prendre «une place au comptoir pour observer l’inventif duo en cuisine, coupant de fines tranches de Lonza de Charlevoix, de zeste de citron frais sur des endives amères et du poulpe grillé». Leur coup de cœur? «Les pâtes du jour» et «un superbe Lambrusco italien» (vin mousseux rouge).

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

En plus de la nourriture et du service, EnRoute semble avoir apprécié le décor simple de 24 places orné de «carreaux blanc moderne».

Le Battuto succède au restaurant Kraken Cru, aussi situé dans le quartier Saint-Sauveur, qui avait été listé l’an dernier.

Très fiers

Les propriétaires ont mentionné au Journal que «la nouvelle a eu l'effet d'une bombe». «Nous sommes très fiers, car c'est une reconnaissance de notre travail. Nous travaillons fort depuis plus d'un an», a mentionné le copropriétaire Pascal Bussières, soulignant l’importance de mener à terme le projet, mais surtout pour livrer aux clients une expérience à leur image qu’ils désirent «maintenir constante. Il indique également que le magazine EnRoute est une belle vitrine à l'échelle du pays pour le Battuto. «C’est un magazine qui s'est bâti une grande crédibilité à nos yeux et qui est très respecté dans le milieu», souligne le sommelier.

Après s’être retiré du restaurant La Planque à Limoilou, qu’il avait créé avec des partenaires à la suite de sa victoire à l’émission Les Chefs, Guillaume St-Pierre (chef cuisinier) s’est joint à Paul Croteau (chef pâtissier) et Pascal Bussières (sommelier) pour ouvrir cette trattoria intime. Amélie Pruneau complète le trio sur le plancher. Le groupe dit prôner «prône la simplicité, le fait main, mais surtout, le plaisir de manger.»

Maintenant, la priorité reste la préparation pour le bon service de leurs clients qui auront la chance de goûter cette cuisine italienne dès ce soir.

Le Gala palmarès du magazine EnRoute aura lieu plus tard cette année. À ce moment, les 10 meilleurs nouveaux restos du pays seront dévoilés.