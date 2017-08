Le Canada est à la recherche de nouveaux agents secrets

OTTAWA | Envoyer son CV sans connaître toutes les tâches, ne pas pouvoir parler de son entrevue à ses amis ou sur les réseaux sociaux et passer plusieurs fois au détecteur de mensonges : voici comment sont recrutés nos espions.

Une cinquantaine d’aspirants agents secrets faisait la file à l’arrivée du Journal, mercredi midi, pour assister à une foire à l’emploi bien spéciale organisée dans un centre de conférences d’Ottawa.

Derrière des portes bien gardées, des recruteurs du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) répondent en personne aux questions du grand public dans le but de dénicher des candidats parfaits pour devenir les futurs agents de renseignement du pays.

Secret

Il s’agit d’une toute nouvelle méthode de recrutement du SCRS, mise à l’essai une première fois à Montréal au début de l’été. Pour des raisons de sécurité, peu de détails sont fournis sur les tâches précises d’un agent de renseignement, même aux candidats eux-mêmes au début du processus.

Sur son site web, le SCRS précise que l’agent « mène des enquêtes, effectue des recherches, analyse de l’information [...] sur des questions liées à la sécurité nationale ».

Agent 007

Dans une vidéo qui fait la promotion de l’emploi, on voit une agente traquer et rencontrer une source sur une musique trépidante, à la manière d’un film de James Bond.

« On travaille avec les humains, on veut quelqu’un qui a de bonnes habilités en communication interpersonnelle. Si un candidat ne nous regarde pas dans les yeux, il y a un problème », illustre Tahera Mufti, responsable des affaires publiques au SCRS.

Mme Mufti est la seule employée du SCRS rencontrée à l’événement dont il est permis de mentionner le nom, puisque la cote de sécurité des autres exige la plus grande discrétion. Même les candidats doivent rester muets sur leurs démarches d’embauche auprès de leurs amis, et bien évidemment des médias, précise-t-elle.

Lors d’une présentation, on apprend à ceux qui rêvent de la vie d’agents secrets qu’une petite fraction des 40 000 candidatures par an obtient un emploi. Le processus qui peut durer jusqu’à deux ans comprend une rencontre avec un psychologue et des examens de langues.

Loyauté

On indique aussi aux candidats que leur loyauté envers le Canada sera « constamment évaluée », et une entrevue à l’aide d’un détecteur de mensonges (polygraphe) est obligatoire aux cinq ans pour obtenir la cote de sécurité « très secrète ».

Les candidats rencontrés par Le Journal sont issus de domaines variés, comme la sécurité, l’enseignement ou les communications.

Une technicienne en éducation spécialisée de 28 ans dit en être à son troisième essai pour entrer au SCRS.

« Je connais quelqu’un qui a dû s’essayer 10 fois avant d’être prise », raconte-t-elle, déterminée.

Pour devenir agent de renseignement

Nécessaire

être citoyen canadien

ne pas consommer de drogues ni avoir de dossier criminel

avoir un permis de conduire

pouvoir retracer en détail les 10 dernières années de sa vie, incluant les voyages

Un plus