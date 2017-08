Le DPCP en «conflit d’intérêts», selon l'avocate de Jean-Roch Parent

L’avocate de Jean-Roch Parent, ancien procureur de la Couronne accusé entre autres d’entrave à la justice, a annoncé, mercredi, son intention de déposer une requête en inhabilité afin que son client ne soit pas poursuivi par les représentants de son ancien employeur, prétextant un «conflit d’intérêts».

Au début du mois de juillet, Jean-Roch Parent a été accusé d’entrave au travail des policiers, d’intimidation d’une personne reliée au système judiciaire, d’entrave à la justice, de menace de mort et de voies de fait.

Lors de sa comparution, son avocate et associée, Me Mélissa Laberge avait laissé planer la possibilité de déposer une requête en inhabilité. Mercredi, Me Laberge a confirmé que cette requête serait finalement présentée au tribunal et c’est le 27 septembre prochain qu’elle devra être remise.

Selon Me Laberge, le fait que son client ait déjà été procureur de la Couronne entraine automatiquement un «conflit d’intérêts» entre le poursuivant et l’accusé et ce, même si celle qui représente la Couronne, Me Julie Lajoie, exerce dans le district judiciaire de Roberval.

«Ce sont des gens qui se connaissent et avec qui Me Parent a travaillé pendant de nombreuses années. Il faut comprendre que les procureurs se promènent à travers différents districts et ont des dossiers ensemble», a brièvement commenté Me Laberge au sortir de la salle d’audience.

Rappelons que selon les informations transmises par un témoin de l’arrestation, Me Parent circulait dans une voie réservée aux autobus, en mai, lorsqu’il a été appréhendé par les policiers de la Sûreté du Québec sur le boulevard Honoré-Mercier.

Devant son agressivité, les policiers l’auraient invité à se calmer et à sortir du véhicule, mais les choses ne se seraient pas arrangées une fois à l’extérieur de la voiture.

L’un des policiers aurait mis une main sur l’épaule de Me Parent, qui aurait une fois de plus pris les mouches en lui disant de le lâcher.

C’est à ce moment que l’avocat aurait été menotté, embarqué par les policiers puis interrogé au poste de la rue des Rocailles.