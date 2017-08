Le pompier Anthony Cliche à nouveau porté disparu

Anthony Cliche, ce pompier de 25 ans qui ne s’est jamais remis de la tragédie de Lac-Mégantic, s’est à nouveau enfui de l’Hôpital de Saint-Georges-de-Beauce mercredi après-midi. Il s’agit de sa deuxième fuite en quelques semaines à peine.



La Sûreté du Québec a publié en milieu d’après-midi un avis de disparition précisant que l’homme en détresse avait quitté le centre hospitalier beauceron. Il aurait été aperçu vers 13h15 sur la 13e avenue à Saint-Georges.

«La présence de maîtres-chiens a été demandé sur les lieux pour participer aux recherches. Notre priorité est de le retrouver le plus rapidement possible», explique la porte-parole de la SQ Hélène Nepton.

Au moment de sa disparition, Anthony Cliche portait des chaussures de sport, un bermuda beige et était torse nu. Il mesure 6 pieds, pèse 161 livres et a les cheveux bruns rasés.



La SQ déconseille aux citoyens d’intervenir s’ils aperçoivent Cliche, conseillant plutôt de contacter immédiatement le 9-1-1.



Pas une première fois



Anthony Cliche n’en est pas à sa première fuite depuis qu’il a été arrêté en mai dernier en raison de ses problèmes psychiatriques. Il s’était alors évadé de garde légale dans la région des Laurentides et avait été retrouvé complètement nu dans la forêt.

Sa dernière fuite remontait au 27 juin dernier, alors qu’il avait fui l’hôpital de Saint-Georges avant d’être retrouvé trois jours plus tard.