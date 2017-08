Places à combler pour des classes de maternelle 4 ans à Beauport

À quelques semaines de la rentrée, la commission scolaire des Premières-Seigneuries a encore plusieurs places à combler dans trois groupes de maternelle 4 ans à temps plein à l’école primaire de la Pléiade, à Beauport.

La commission scolaire a émis mercredi un avis public «urgent» pour rappeler aux parents qui sont situés dans des secteurs défavorisés de son territoire qu’il est toujours possible d’inscrire leur enfant à la maternelle à temps plein dès l’âge de 4 ans.

Sur les 42 places offertes qui sont réparties dans trois groupes, il n’y a présentement que 24 inscriptions qui ont été confirmées. L’an dernier, à titre de comparaison, 28 places étaient offertes dans deux groupes et 25 inscriptions étaient confirmées à pareille date.

«C’est un service qu’on souhaite offrir au plus grand nombre possible, puisqu’on a des places disponibles. On espère que la clientèle visée va pouvoir se prévaloir de ce service», affirme Sylvie Jacques, du service descommunications.

100 nouvelles classes

Le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, a annoncé au début juin qu’il poursuit l’implantation graduelle de la maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé avec la création de 100 nouvelles classes dès cet automne, dont neuf dans la région de la Capitale-Nationale.

Au total, le réseau scolaire devrait compter 288 classes de maternelle 4 ans pour l’année 2017-2018, si les inscriptions sont au rendez-vous.

La maternelle à 4 ans à temps plein est offerte sur une base volontaire. L’enfant doit demeurer dans une résidence dont le code postal a été ciblé par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.