Amateurs de Mustang

Cliche Auto Ford, qui célèbre cette année son 90e anniversaire de fondation, tiendra le dimanche 13 août une journée haute en couleurs avec un grand rassemblement de conducteurs de Ford Mustang. Le rendez-vous est prévu pour 9h chez le concessionnaire du 46, route Kennedy à Vallée-Jonction, en prévision du départ, à 10h30, du tour du village dans le contexte du Festival des sports motorisés. L’arrivée sur le site du festival, à 11h30, sera suivi à 13h, de la remise du trophée Coup de cœur Mustang Cliche Auto Ford. www.clicheautovallee.com.

La chanceuse

Diane Larouche de Québec se souviendra longtemps de sa participation au Défi-golf « Les 100 balles de Golf Tonus » présenté lors du récent Expo-Golf de Québec. Mme Larouche a gagné le voyage stage de golf à Punta Cana en République Dominicaine du 12 au 19 novembre accompagné par Sylvie Schetagne, professionnelle de golf . Elle séjournera au Melia Caribe Tropical et pratiquera son sport favori au Cocotal Golf & Country Club. Sur la photo, Diane Larouche au centre est entourée de Raymonde Potvin de Club Voyage Raymonde Potvin, commanditaire du voyage, ainsi que Sylvie Schetagne, golfeuse professionnelle, Classe A PGA du Canada.

60 ans de mariage

Félicitations à Paula Grégoire et Rosaire Leblanc (photo), de St-Anselme (Bellechasse) qui célèbrent aujourd’hui leur 60e anniversaire de mariage. Le couple, marié le 10 août 1957, a trois enfants (Diane, Lisa et Gino) et six petits-enfants (Catherine, Olivier, Charles, Charlie-Anne, Léa et Clara). Toute la famille (conjoints et conjointes) leur souhaitent une très belle journée.

60 ans de mariage

Elizabeth Burns et Jean-Jacques Pichette (photo) de l’arrondissement Ste-Foy, à Québec, se sont mariés le 10 août 1957 à la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec, il y a donc 60 ans aujourd’hui. Le couple a 3 enfants: Dave (Nordiques et Remax Fortin Delage) Johann et Debbie (Voyages Inter-pays), 6 petits-enfants et une arrière-petite-fille. Félicitations à vous deux.

Anniversaires

Rémy Girard (photo), comédien et acteur québécois (Les Invasions barbares) 67 ans... Mathieu Roy, hockeyeur de St-Martin-de-Beauce, qui a passé la dernière saison en Autriche (Salzbourg EC), 34 ans... Antonio Banderas, acteur espagnol, 57 ans... Florent Vollant, chanteur Innu, 58 ans... Guy Richer, animateur et comédien québécois, 68 ans... Louise Forestier, chanteuse actrice et comédienne, 74 ans.

Disparus

Le 10 août 2016. Maurice Ampleman (photo), 92 ans, qui a servi 12 ans (1969-1981) comme conseiller municipal de la Ville de Lévis... 1997. Marie-Soleil Tougas, 27 ans, comédienne et Jean-Claude Lauzon, 43 ans, cinéaste... 2015. »Buddy» Baker, Jr, 74 ans, pilote américain de NASCAR et commentateur sportif... 2014. Frédéric Metz, 70 ans, graphiste, professeur, auteur, communicateur aussi appelé le pape du design au Québec.