C’est Céline

Céline peut-elle tomber en amour ? se demande-t-on sur les réseaux soucieux. Non. Céline DOIT tomber en amour.

Il y a d’insistantes rumeurs, et je souhaite qu’elles soient fondées. À 49 ans, il est temps d’ouvrir les valves du plaisir, de la volupté, des folies. Depuis un très jeune âge, elle s’est consacrée, entraînée, perfectionnée, sacrifiée. Et, elle a touché le sommet de façon fabuleuse et à s’en rendre malade. L’impensable a été planétairement accompli. Il est maintenant temps de récupérer les soirées et les folies évitées et perdues. De redevenir une petite fille, de vivre des instants d’ado, d’assouvir des envies de jeune femme et de profiter au maximum de tous ces moments exaltants que son austère, rigoureux et presque religieux parcours professionnel lui a enlevé. Céline est encore une très belle femme et, ça se voit depuis quelques semaines, elle a le diable au corps. Ne laisse pas passer la chance d’être aimé, dit la chanson.

Mettons que...

Si j’étais son agent, je la sortirais du cirque de Vegas et je mettrais fin à ce marathon qui dure depuis trop. Et ce serait une dizaine de shows par année, pas plus. Des spectacles à grand déploiement comme elle les aime, mais aussi des prestations presque privées où elle parlerait, se livrerait presque autant qu’elle chante. Le reste du temps, plaisir open. Avec son intrépide ado, ses enfants, ses frères, ses sœurs, neveux et nièces, des virées, des voyages, des sorties surprises. Je la ferais nager dans sa folie et elle aurait de longs moments d’intimité avec un amoureux capable de lui montrer qu’on n’a jamais fini de découvrir, de s’assouvir. Céline, tu as beaucoup plus que livré la marchandise. Tu es une grande dame, mais tu es avant tout une femme, et ne néglige aucune de tes envies. Have fun, c’est très important.

