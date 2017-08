Combattre sa dépendance au sexe un jour à la fois

De 18 à 35 ans environ, Robert* pouvait dépenser jusqu’à 7000 $ par année en services sexuels, dans des salons de massages ou dans des services d’escortes. «Sobre» depuis trois ans, sa dépendance au sexe va néanmoins continuer de le hanter toute sa vie.

Robert a pourtant suivi un cheminement assez typique. Une initiation adolescente à la pornographie avec Playboy, les cassettes VHS puis Internet. Il commence vers 18 ans à fréquenter les bars de danseuses pour avoir un contact direct avec les femmes.

Photo d'Archives

Ses désirs demeurant inassouvis, il décide de chercher une expérience plus intime. «J’ai regardé une annonce dans le journal pour un massage. Aucun service sexuel n’était proposé, mais quand je suis arrivé là, la fille m’a répondu en petite tenue. À ce moment, j’ai vraiment ouvert la boîte de pandore», mentionne-t-il avec le recul.

Je suis tombé récemment sur deux études qui démontrent que la pornographie influence nos comportements et nos perceptions d’une vraie relation sexuelle. Mon réflexe fut de contacter le groupe de soutien à la dépendance sexuelle DSA pour parler à des personnes dépendantes au sexe. Le responsable du groupe Jacques m’a alors recommandé Robert. Considéré dans le temps comme le hotboy du secondaire, Robert a tout d’un gars normal avec sa barbe et ses cheveux drus courts. Personne ne se doutait qu’il avait un problème, un secret bien gardé durant près de 20 ans.

Dans l’ombre

Ses nombreuses visites à des salons de massage l’amènent à développer une sorte d’expertise dans le genre. «Peu importe la ville où je vais dans le monde, je les vois tous, ils me sautent dans la face. C’est comme quand tu te magasines un Jeep Cherokee, tu vas voir tous les Jeep Cherokee qui passent dans la rue», illustre-t-il.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Même s’il fréquentait les salons de massage de deux à trois fois par semaine en moyenne, Robert n’a jamais été soupçonné par son entourage. «Je savais que je faisais des choses qui n’étaient pas correctes, mais plus ça allait, plus il y avait du déni et de la désillusion qui se créaient pour me faire croire que c’était une bonne chose parce que ça me donnait de l’expérience et de la maturité sexuelle», explique celui qui voulait répondre aux stéréotypes de la porn en «durant longtemps» et en «offrant des bonnes baises».

Il a quand même essayé d’arrêter à deux, trois reprises à son mariage et à la naissance de ses deux enfants. «Mon abstinence durait peut-être de trois à six mois, mais il suffisait de prendre une bière ou deux après une game de hockey et de passer devant un salon pour être incapable de résister à l’envie», indique-t-il.

Photo Le Journal de Québec/Stevens LeBlanc

Moment décisif

Une fois, à l’étranger, Robert a une relation sexuelle sans protection avec une femme. Convaincu qu’il venait d’attraper une ITS, sa vie prend un tournant. «Tout a changé à ce moment-là. Je ne voulais même plus retourner au Canada, j’avais trop honte de revenir auprès de ma femme et de mes deux enfants», avoue-t-il. Il s’agira finalement d’une petite infection bactérienne, mais cet épisode demeure une étape cruciale dans son combat contre sa dépendance.

Il décide alors de révéler sa double vie à sa conjointe actuelle. Il n'arrive toutefois pas à faire ses aveux jusqu’au moment où il voit un reportage à la télévision sur Mike Ribeiro. Assis sur un divan, le joueur de hockey et sa femme parlent de la dépendance à l’alcool de Mike. «C’était beau. Ils étaient capables de parler de ça les deux ensemble», mentionne Robert.

Il trouve finalement le courage pour dévoiler son secret à sa conjointe. Elle lui dit alors qu’il a une dépendance au sexe. «Je n’y croyais pas, mais en faisant des recherches sur Internet, je me suis rendu compte que ça me représentait complètement», concède-t-il.

Pour soigner son problème, il commence à consulter une psychothérapeute et sexologue. Il prend aussi part à des séances du groupe DSA.

Capture d'écran du site web du groupe DSA

Retour à la vie «normale»

Robert avait comme priorité de «ne pas perdre sa famille». Il voulait faire tout en son pouvoir pour essayer de la récupérer, mais il est conscient que la situation n’est vraiment pas facile. «Quelque part, je peux faire la paix avec ça, je peux me pardonner, mais ma blonde, ça va prendre beaucoup de temps, comprend-il. Elle est encore très atteinte. La blessure est profonde.»

Selon lui, sa relation avec sa femme s’est par contre enrichie puisque maintenant, il n’est plus alimenté par mille filles en même temps. «En regardant de la pornographie, tu vas passer d’une femme à l’autre, d’une vidéo à l’autre. Comment tu veux que ta blonde se trouve une place dans ta tête? C’est impossible. Elle est en compétition avec toutes les femmes du monde. Quand tu arrêtes ça, tu te donnes une chance d’être bien avec elle», illustre-t-il.

Ses trois ans de sobriété ne veulent pas dire pour autant qu’il s’en est sorti. Son but maintenant: éviter les tentations dangereuses pouvant l’inciter à flancher. «C’est encore un travail au quotidien, je vais en vivre toute ma vie des situations qui vont me pousser vers ma dépendance», conclut-il.

*Nom fictif