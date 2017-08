Des résultats mitigés pour Cascades

KINGSEY FALLS – La compagnie québécoise Cascades, de Kingsey Falls, a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice net ainsi que de ses ventes à son second trimestre, mais souligne toutefois que les résultats ne sont pas conformes aux attentes.

Pour la période de trois mois terminée le 30 juin 2017, le fabricant de papier et carton a ainsi enregistré un bénéfice net de 323 millions $ ou 3,41 $ l’action, comparativement à 36 millions $ ou 0,38 $ à la même période l’an dernier.

Sur une base ajustée, le bénéfice net a toutefois reculé, passant de 35 millions $ ou 38 cents par action l’an dernier à 24 millions $ ou 25 cents l’action cette année.

Les ventes ont atteint 1,13 milliard $ comparativement à 998 millions $ au deuxième trimestre de l’an dernier.

«Les résultats du deuxième trimestre n'ont pas répondu aux attentes, plus précisément dans le secteur du carton-caisse», a fait savoir Mario Plourde, président et chef de la direction de l’entreprise.

«Sur une base consolidée, la hausse du coût des matières premières, les volumes légèrement à la baisse dans nos activités de papiers tissu, ainsi que les coûts opérationnels plus élevés, principalement dans nos activités de carton-caisse et corporatives, ont limité les bénéfices obtenus de Greenpac et de l'implantation des hausses de prix dans le carton-caisse par rapport à la même période de l'année dernière», a ajouté M. Plourde.

La compagnie basée à Kingsey Falls dans le Centre-du-Québec estime toutefois que la vente de sa participation dans Boralex annoncée en juillet leur permettra d’avoir les moyens d'améliorer leur positionnement sur les principaux marchés et de solidifier leur bilan.