Deux grands excès de vitesse à Alma

La Sûreté du Québec a intercepté deux conducteurs délinquants qui roulaient à très haute vitesse mercredi soir sur le boulevard Maurice-Paradis, à Alma.



Un premier véhicule de marque BMW a été capté roulant à 136 km/h dans cette zone où la limite de vitesse est pourtant de 80 km/h.



Le conducteur, un jeune homme de 23 ans, a reçu une contravention de 867 $ en plus de 10 points d’inaptitude et de voir son permis être suspendu pour une période de 7 jours.



Le second conducteur fautif – un jeune homme de 20 ans – a ensuite été intercepté à 145 km/h. Il suivait vraisemblablement le premier véhicule puisqu’il a été capté presque au même moment.



Le conducteur du véhicule de marque Mazda a ainsi reçu un constat d’infraction de 1296 $ en plus de 14 points d’inaptitude.

Tout comme le premier chauffard, son permis a été suspendu pour 7 jours.



Les deux véhicules ont été remorqués et amenés à la fourrière.