Forcé d’accrocher son sifflet

C’est avec un pincement au cœur que Christopher Auger a décidé d’accrocher son sifflet, mais son état de santé ne lui permettait plus de continuer à un rythme aussi exigeant.

Associé au Rouge et Or de l’Université Laval comme adjoint dans différents rôles depuis 2008, Auger a repris le collier en janvier dernier, motivé comme jamais après avoir raté toute la saison 2016, mais la réalité l’a rattrapé.

« Ce ne fut pas nécessairement une décision facile, mais j’avais besoin d’une meilleure qualité de vie en raison de mon état de santé, a confié celui qui dirigeait les porteurs de ballon en Floride après avoir été responsable des quarts-arrière pendant cinq ans. Physiquement, je ne suis plus capable de travailler sept jours sur sept pendant la saison. Glen (Constantin) m’a proposé de revoir mes tâches, mais je voulais continuer de coacher de la même façon à 100 % ou arrêter. Avec l’ouverture du camp, les prochains jours vont être difficiles et le football va me manquer, mais je vis bien avec la décision. »

Opération

De retour mal en point du championnat mondial junior en Chine, en août dernier, Auger croyait que tout était rentré dans l’ordre après avoir été opéré en décembre pour une iléostomie, où on lui a enlevé le colon.

« Cette opération a tout changé, a-t-il expliqué. J’ai pu reprendre mes activités en janvier et j’ai repris mon poids normal cinq semaines après l’opération, après avoir perdu 45 livres. La seule contrainte est que je dois maintenant porter un sac, mais ça ne me dérange pas compte tenu des nombreux avantages. Je n’ai plus à me rendre aux toilettes 12 à 14 fois par jour. »

Une lumière s’est toutefois allumée au retour du camp de printemps en Floride en mars. « J’ai senti que ma place n’était plus là, a-t-il exprimé. En janvier quand on m’a confié les porteurs de ballon, je n’avais jamais été aussi motivé. J’adorais travailler avec les porteurs et Mathieu Bertrand. J’ai parlé à Glen de mes intentions pour la première fois en mai, mais je voulais terminer mon travail avec le mini Rouge et Or jusqu’en juin. »

Maladie de Crohn

Atteint de la maladie de Crohn qui s’attaque au système digestif, Auger a vu son état se dégrader en Chine et il a été hospitalisé peu de temps après son retour au pays.

« J’avais déjà la maladie, mais la mauvaise alimentation pendant trois semaines n’a pas aidé, a-t-il raconté. Je savais que je n’allais pas bien, mais je ne savais pas à quel point mon corps était magané. J’aurais dû être plus conscientisé avant mon départ, mais je le referais n’importe quand. Ce n’est pas tous les jours que tu peux dire que tu es champion du monde. »