Guerre de prix entre Costco et les pétrolières

À Québec, depuis plus d’une semaine, Costco fait la vie dure aux pétrolières en maintenant son prix de l'essence jusqu'à 11 cents le litre plus bas que celui de ses compétiteurs.

Ces derniers n'ont d'autre choix que de revoir leur prix à la baisse. Les grands gagnants dans cette guerre de prix: les consommateurs.

Depuis maintenant huit jours, on constate un écart moyen de 10 cents par litre à la pompe entre le prix chez Costco et dans les autres stations-service. Toutefois, ce phénomène ne dure habituellement pas très longtemps. Après un certain temps, les compétiteurs revoient leur prix à la baisse.

Cette stratégie permet de mettre un frein aux augmentations imprévisibles du prix de l’essence à Québec.

«Clairement, les profits bruts sont plus bas dans la région de Québec, explique le porte-parole de la CAA-Québec, Pierre-Olivier Fortin. On peut présumer que Costco se garde des marges de profit extrêmement basses: ils font moins de profit sur chaque litre, mais ils ont un très grand volume.»

Costco compte 21 magasins au Québec, et l'on observe cette stratégie pratiquement partout, sauf à Montréal.