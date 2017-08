Il les poignarde car ils jasaient avec sa mère

Un délinquant violent ayant poignardé deux hommes qui parlaient avec sa mère présente un risque de récidive plus élevé que 96 % des criminels, selon un psychologue qui recommande son incarcération pour une durée indéterminée.

Kevin Paillé, 35 ans, a été reconnu coupable d’avoir poignardé au cou et au dos deux individus qui jasaient avec sa mère, le 1er septembre 2014. Il s’était enfui, mais a été rapidement retrouvé par la police. Encore aujourd’hui, on n’a pas d’explication sur ce qui l’a poussé à poser des gestes si violents et gratuits en apparence. Il était fortement intoxiqué, selon des témoins.