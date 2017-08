Impact: Calum Mallace s'en va à Seattle

L’Impact de Montréal a échangé jeudi le milieu de terrain Calum Mallace aux Sounders de Seattle contre un choix de quatrième tour au repêchage de la Major League Soccer (MLS) en 2019.

«Nous voudrions remercier Calum pour sa contribution, autant sur le terrain qu’à l’extérieur, a dit le directeur technique de l’Impact Adam Braz. Il a été avec nous depuis notre première saison dans la MLS et il a représenté le club d’une façon professionnelle.»

Pas de place

De l'avis de l’analyste de la chaîne TVA Sports, Vincent Destouches, «il y avait trop de milieux chez l’Impact».

«L’horizon était bouché pour Mallace, qui aurait fait la demande [légitime] d’avoir plus de temps de jeu ailleurs», a-t-il écrit sur Twitter.

Le joueur de 27 ans a porté les couleurs de l’Impact depuis qu’il a fait ses débuts dans la MLS. Il a été un choix de deuxième tour, la 20e sélection au total, lors du SuperDraft de 2012.

En 80 rencontres, dont 51 départs, Mallace a marqué un but et ajouté six mentions d’aide. Il a été blanchi cette saison, décochant cinq tirs, dont un cadré, en sept matchs.