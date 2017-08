Les Capitales intraitables!

Les Capitales de Québec ne sont tout simplement pas tuables. En avant 2-0 après cinq manches jeudi soir face aux Champions à Ottawa, les hommes de Patrick Scalabrini ont vu leurs adversaires créer l’égalité en sixième. Qu’à cela ne tienne, ils ont immédiatement répliqué avec un point en septième, puis deux en neuvième, en route vers une victoire de 5-2.

Le partant des Capitales était Karl Gélinas et il a tout fait pour donner la victoire à son équipe. En sept manches et deux tiers de travail, le grand droitier n’a alloué que six bonnes frappes et deux points mérités à ses adversaires. Il a également réussi à se tenir loin des buts sur balles – il en a donné un seul -, tout en passant quatre Champions dans la mitaine.

«Il en a lancé une très bonne !», a d’abord indiqué Scalabrini au sujet de celui qui est également son entraîneur des lanceurs. Il avait de l’étoffe, ça paraissait que sa glissante fonctionnait bien. Et faut avouer que ça lui pesait lourd un peu de bien lancer mais de ne pas récolter de victoires récemment. Je suis bien content !», a-t-il ajouté.

Trevor Bayless est venu fermer les livres en huitième avant de voir Nolan Becker faire de même en neuvième.

Sams froid, Craig-St-Louis chaud

L’attaque, encore jeudi soir, a reposé entre les mains de Maxx Tissenbaum, de Yurisbel Gracial et de James McOwen, qui ont tous trois produit un point lorsque le match était serré.

Philippe Craig-St-Louis ne ralentit pas non plus. La Gatinois a encore une fois frappé des coups sûrs multiples dans le match, soit trois, lui qui en compte au moins un à ses 12 derniers matchs. Au cours de cette période,

il en a cumulé 21, ce qui lui permet de flirter avec la marque du ,300 de moyenne au bâton.

«Je ne savais pas que c’était aussi bon que ça son affaire, mais force est d’admettre qu’il est dans une excellente séquence. J’aimerais le reposer une fois de temps en temps, mais il joue trop bien! Il nous fait oublier le fait qu’il est une recrue, surtout de la façon dont il se comporte comme premier frappeur!», a analysé le gérant, visiblement admiratif devant son jeune joueur.

De son côté, Kalian Sams ne cumule pas les coups d’éclat ces temps-ci comme c’était le cas avant sa blessure, mais tout de même, il a réussi un coup sûr, produisant un point en neuvième.