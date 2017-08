Les plaques personnalisées devront encore attendre

Ceux qui croyaient que les plaques personnalisées verraient le jour avant l’automne seront déçus. La Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) attend toujours le changement législatif du gouvernement avant de lancer son projet.

Au printemps, Le Journal révélait que la SAAQ avait envoyé des avis aux citoyens qui ont fait la demande de personnaliser leur plaque automobile pour souligner que le projet verrait le jour en mai.

Or, la SAAQ n’a finalement pas pu offrir ce service, étant toujours dans l’attente de ce changement législatif du ministère des Finances qui devait avoir lieu avant l’été.

Trois mois après cette publication, le projet est toujours au point mort.

D’ailleurs, la modification ne pourra être réalisée avant le début de la session parlementaire.

Pourquoi ? Parce qu’il s’agit d’un projet de loi omnibus présent dans le budget 2016-2017. Seul un vote à l’Assemblée nationale du Québec permettra à la SAAQ de sortir de cette impasse.

Longue attente

Le problème, c’est que la SAAQ ne sait pas quand aura lieu ce changement. Alors, l’impasse pourrait durer encore longtemps.

« C’est la même chose qu’au printemps. C’est sûr que ça aurait pu être ajouté. Ça prend une modification législative et c’est sûr qu’à cette période de l’année ça ne s’est pas fait », a mentionné Mario Vaillancourt, porte-parole de la SAAQ.

« On ne sait pas quand ça sera fait non plus ».

Prêt

Il assure que l’organisation est prête à déployer les plaques personnalisées.

« On ne peut pas donner de date. Mais, on a mené des travaux. On travaille là-dessus. Nous, on a travaillé sur les modalités. Ça prend le changement législatif et, lorsque ce sera fait, on pourra exécuter les travaux », a expliqué M. Vaillancourt.