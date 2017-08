Nouveau cauchemar pour la rentrée dans l’échangeur Turcot

Le principal lien routier entre le pont Champlain et l’aéroport Montréal-Trudeau sera complètement fermé pendant deux mois cet automne, a appris Le Journal.

Québec s’apprête à annoncer que la bretelle de l’échangeur Turcot entre l’A-15 nord et l’A-20 ouest sera inaccessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pendant environ huit semaines. Et ce, tout de suite après la rentrée scolaire, soit de la mi-septembre à la mi-novembre.