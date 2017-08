On en sait enfin plus sur la prochaine Toyota Supra

De l’information toute fraîche au sujet de la prochaine Toyota Supra risque de vous déplaire.

Sur son site Internet, Jalopnik a rassemblé de l’information provenant de Supramkv.com et tout nous laisse croire que la prochaine Toyota Supra ne pourra être livrée avec une boîte manuelle. Le contraire rendrait les puristes on ne peut plus heureux.

Comme vous le savez probablement déjà, Toyota développe sa prochaine Supra conjointement avec BMW qui en fera la remplaçante de l’actuelle Z4. Malheureusement, la transmission manuelle tend à disparaître graduellement et à l’heure actuelle, elle ne semble pas faire partie des plans de ces constructeurs japonais et allemand.

En ce qui concerne les motorisations, les nouvelles sont plus réjouissantes. En Europe, on prévoit que deux moteurs à quatre cylindres et un à six cylindres. De ce côté-ci de l’Atlantique, seulement un quatre cylindres et un six cylindres seront disponibles. Jalopnik estime que le six cylindres, qui sera fort probablement offert en Amérique, développera environ 335 chevaux-vapeur puisqu’il s’agirait du moteur B58 de BMW. Cette puissance sera raisonnable pour un coupé sport de ce calibre.

Seule une version à roues motrices arrière figure dans les plans. On oublie donc, pour le moment, une version à quatre roues motrices.

À lire aussi: La Volkswagen Beetle abandonne la transmission manuelle