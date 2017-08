Federer trime dur pour avancer au tableau

Roger Federer n’a pas eu la vie facile au Stade Uniprix, jeudi après-midi. David Ferrer a inquiété son armée de partisans avant que le Maître ne l’emporte en trois manches de 4-6, 6-4 et 6-3.

« Pour être honnête, c’est normal de perdre des manches et des parties. On ne peut pas toujours tout gagner. J’aime m’exposer dans ce genre de match, a témoigné Federer, qui a remporté une 17e victoire face à Ferrer. Je suis fier, parce que je sais que je peux mieux jouer. David aussi le sait. Nous avons bataillé pour gagner. Il a eu un bon départ et j’ai eu le dernier mot à la fin. C’est ce qui est important. »