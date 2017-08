Tiken Jah Fakoly fait vibrer la rue Racine

Même si le Festival international des rythmes du monde (FIRM) n’est pas terminé, on peut dire que le spectacle de Tiken Jah Fakoly figurera parmi les moments mémorables de la 15e édition.

Photo Pierre-Alexandre Maltais

La venue de Fakoly s’inscrit dans les bons coups du FIRM et dans la lignée des plus grands spectacles présentés par le festival. Pensons seulement aux artistes tels Rachid Taha, et Alpha Blondy, qui ont visité la région dans les dernières années.