Traversée internationale du lac Mégantic : Kristof Rasovszky et Rachele Bruni gagnent le sprint

Le Hongrois Kristof Rasovszky et l’Italienne Rachele Bruni d’Italie ont remporté jeudi le sprint d’un kilomètre rassemblant les nageurs qui participeront à la 11e Traversée internationale du lac Mégantic.

Rasovszky a franchi la distance en 11 min 22 s pour ainsi devancer les Allemands Rob Muffels et Andreas Wachsburger. Chez les femmes, Bruni a terminé en 12 min 24 s, tout juste devant les nageuses brésiliennes Ana Marcela Cunha et Viviane Jungblut.

«Le sprint est une course très enlevante, car l’écart entre les premiers nageurs est très serré. Également, les spectateurs ont la chance de voir les nageurs et les nageuses de près. Les athlètes viennent de mettre la table pour la course de samedi qui va sans aucun doute nous réserver plusieurs belles surprises», a relaté Mme Alexandra Désilets, directrice des compétitions.

Le départ de la course de 10 kilomètres se déroulera samedi à la plage municipale de Piopolis. Les hommes s’élanceront à 13 h et les femmes, à 13 h 15. L’arrivée des nageurs est prévue vers 15 h au Parc de l’OTJ de Lac-Mégantic.