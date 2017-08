Unir les forces pour développer des gardiens

LÉVIS | Depuis quelques années, les gardiens de but de la LHJMQ n’ont plus la cote auprès des recruteurs de la Ligue nationale de hockey et ils se glissent sporadiquement au sein de l’Équipe nationale junior du Canada.

Les chiffres ne mentent pas. À la dernière séance de repêchage de la LNH, aucun gardien actif dans le circuit Courteau n’a été réclamé parmi les 21 jeunesses masquées repêchées au United Center de Chicago. Puis, seulement trois gardiens (Evan Fitzpatrick, Samuel Montembeault et Callum Booth) furent réclamés durant les encans 2015 et 2016.

Le mois dernier à Calgary, Fitzpatrick était le seul représentant de la «Q» parmi les sept gardiens sous évaluation par les dirigeants d’ÉCJ.

Un lustre perdu

Cette faible récolte a motivé les dirigeants de la LHJMQ à mettre sur pied un camp de perfectionnement pour ses gardiens de but.

Sous la direction de Sylvain Rodrigue, entraineur attitré au développement des gardiens de l’organisation des Oilers d’Edmonton et associé à Hockey Canada, une trentaine de gardiens sillonnent depuis jeudi les patinoires du complexe 2 Glaces Honco de Lévis.

«Nous sommes conscients que nos gardiens n’ont plus la même vitrine (au sein des équipes nationales) et le même attrait auprès des organisations professionnelles», a mentionné Martin Lavallée, l’adjoint au commissaire Gilles Courteau.

«Nous devions agir et créer un élément déclencheur afin repartir la roue pour former les prochains Patrick Roy, Martin Brodeur, Félix Potvin et les autres gardiens qui ont connu du succès dans la LNH.»

Projet collectif

Malgré la proximité du début des camps d’entrainement, quatorze des dix-huit instructeurs des gardiens des équipes de la LHJMQ ont accepté l’invitation à participer à ce premier camp de perfectionnement. Outre les quatre séances sur glace, des conférences sur la santé, la préparation mentale et des séances vidéo ont meublent l’horaire des jeunesses.

Rodrigue se réjouissait de la forte participation des athlètes et de leurs formateurs à ce camp de la LHJMQ. «Je suis vraiment content de la réponse des entraineurs des gardiens de but.

Pendant les deux jours, on discutera des besoins. L’information devra ensuite couler vers le bas pour que les gardiens de 15 à 17 ans possèdent déjà des bases solides et des acquis.»

La collégialité est essentielle selon Maxime Ouellet, consultant auprès des Remparts de Québec et ancien choix de 1re ronde des Flyers de Philadelphie en 1999. «C’est un pas dans la bonne direction de rassembler tout le monde. Les entraineurs en chef le font très bien depuis quelques années à l’aide de colloques et de formations. De notre côté, nous avons plus tendance de travailler en solitaire.»

De l’espoir selon Sylvain Rodrigue

Comme les infestations de moustiques en juin, l’éclosion de talent est cyclique au sein de la LHJMQ. Après quelques années creuses, Sylvain Rodrigue entrevoit un bel avenir pour les gardiens de l’est du pays.

Photo Mario Morissette

«Autrefois, la LHJMQ était reconnue comme une ligue de gardiens. Au cours des dernières années, le momentum a bougé vers la Suède et la Finlande, mais cette année ça part bien, car nous en avons deux (son fils Olivier Rodrigue, des Voltigeurs et Alexis Gravel, des Mooseheads) au sein de l’équipe des moins de 18 ans (à la Coupe Ivan Hlinka). Puis, au camp de sélection, trois des quatre gardiens étaient de la LHJMQ (Kevin Mandolese, des Screaming Eagles du Cap-Breton a été retranché).

Ce trio ouvrira la porte à une cuvée fort intéressante en juin 2018 estime l’ancien portier des Saguenéens de Chicoutimi. «À la prochaine séance de repêchage de la LNH, il est possible que sept gardiens de la LHJMQ soient repêchés. Qui sait, un ou deux autres s’ajouteront peut-être à cette liste!»

Avant d’épier les jeunesses masquées sur les patinoires de Gary Bettman, Rodrigue croit que le premier pas à franchir sera de renouer avec la sélection nationale junior sur une base régulière.

«Le but c’est de former des gardiens qui accéderont à l’Équipe nationale junior et que l’on verra jouer au tournoi à Noël (championnats mondiaux junior).»

Formateurs en demande

Ironiquement, les instructeurs québécois ont la cote sur le Vieux continent, a observé Rodrigue. «J’ai coaché huit ans en Europe et on croise des entraineurs de gardien québécois partout. Là-bas, ils peuvent travailler au sein d’une structure active douze mois par année. Tu ne sautes pas sur la glace après ton travail. Coacher c’est ton emploi! Je comprends que ce ne sont pas toutes les organisations au Québec qui peuvent s’offrir des ressources à temps plein. Les réalités sont différentes, mais en créant un réseau ce sera possible de rester en contact pendant toute la saison», conclut Rodrigue qui aura accès à tous les matchs de la LHJMQ grâce à la magie des internets.