8 raisons d’aimer nos problèmes

Parmi les gens qui s’intéressent au développement personnel et à la psychologie, quelques voix s’élèvent en disant en substance : arrêtons donc de chercher frénétiquement le bonheur, c’est bête, c’est inutile et ça ne sert à rien. Le livre L’art subtil de s’en foutre de Mark Manson, un blogueur et écrivain new-yorkais, vient nous rappeler quelques idées à ce sujet.

1. Les émotions négatives ont leur place. On essaie beaucoup de positiver dans ce monde actuel. On veut tellement être heureux qu’on oublie une chose essentielle, à savoir que les émotions négatives sont normales et saines. Ressentir de l’anxiété, de la peur ou de la culpabilité peut être utile. C’est en tout cas informatif : l’anxiété nous dit qu’on est mal à l’aise et nerveux, la peur qu’on a peur, la culpabilité qu’on en prend trop sur ses épaules ou qu’on vient de faire quelque chose de pas net.

2. L’insatisfaction est naturelle. Vivre et cohabiter avec soi-même en éprouvant périodiquement de l’insatisfaction et un sentiment de mal-être est aussi normal. La souffrance et l’insécurité sont en fait les seuls outils que notre organisme possède pour nous dire : « Allez, il est temps que tu te bouges les fesses. » Donc, quand on ne file pas, on peut simplement essayer de mieux écouter pour comprendre ce que notre corps ou notre tête souhaite nous dire.

3. Pratiquer la loi de l’effort inverse. Autre proposition de Mark Manson : plus tu cherches à te sentir bien, pire ce sera. Plus tu te répètes devant le miroir que tu te trouves beau, plus, en fait, tu démontres ton doute sur ta beauté ! En arrêtant cette course au toujours plus beau, plus fin, plus parfait, on pourrait se détendre.

4. Le bonheur est sur le chemin. On pense au bonheur comme à une cerise sur un sundae, comme à quelque chose qu’on pourrait « décrocher, obtenir, atteindre ». On y pense comme à la réussite d’un Lego de mille pièces : « Là, quand j’y arriverai, quand mon Lego sera fini, je serai heureux. » Or, si on rencontre parfois le bonheur sur notre chemin, c’est davantage quand on est en route, en train de construire ce Lego, en train de régler un... problème.

5. Le bonheur existe. En effet, la vie est faite de problèmes à résoudre, ce serait donc une bonne idée de les aimer et d’en faire des ingrédients respectables plutôt que de les nier ou de les refouler. Une des façons d’être heureux (celle que Manson nous propose) consiste à repérer les problèmes qu’on a envie d’avoir et de les solutionner.

6. Les petits problèmes. On se laisse parfois envahir par de petits problèmes bêtes : quelqu’un a pris ta place habituelle de stationnement, ton émission favorite a sauté, X ne t’a pas rappelé... C’est une bonne idée de ne pas trop s’intéresser à ce genre de problème, il vaut mieux garder son énergie pour des problèmes intéressants.

7. Nos valeurs. Manson est d’avis que nous avons intérêt à revoir nos valeurs, y réfléchir et nous questionner à leur sujet. J’ai toujours eu un peu de misère à comprendre ce que sont les valeurs, mais je pense que c’est à peu près ça : ce à quoi on donne de la valeur. Parmi les valeurs poches, dit-il, on trouve la réussite matérielle, le plaisir, la volonté d’avoir raison à tout prix. De bonnes valeurs seraient, par exemple, l’intégrité, la liberté, l’amour. Ce qu’il nous suggère à ce sujet, c’est de choisir ce à quoi on accorde de l’importance. Ensuite, ces valeurs peuvent nous servir de guides.

8. Vivre les problèmes. Où qu’on se trouve, où qu’on aille, des difficultés nous attendent, donc aussi bien accueillir tout cela de manière sportive et s’en faire un défi plutôt qu’une tristesse. En respectant les problèmes, en les chérissant, en réglant les choses une à une, tout en se souvenant que ce qu’on résoud aujourd’hui sera très vite remplacé par un autre ennui, on devient moins inquiet, moins pressé, on ralentit, on s’intéresse à ce qu’on vit, on prend la vie comme elle est, on la prend comme une belle et longue promenade avec parfois quelques batailles.