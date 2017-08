Apprendre aux enfants le langage canin

Voici de quoi intéresser les parents en congé avec leurs enfants, les enseignants à la recherche de nouveau matériel éducatif, le personnel responsable d’enfants dans un service de garde ou, tout ­simplement, les parents ou grands-­parents soucieux du bien-être de leurs enfants : du matériel éducatif simple et amusant pour apprendre aux enfants le comportement du chien, dans le but, bien sûr, d’éviter des morsures.

L’éducation des jeunes (et même des moins jeunes !) est une affaire essentielle si l’on veut éviter les morsures de chiens. Et des morsures de chiens, il y en a trop. Selon des ­estimations basées sur les résultats d’un sondage ­réalisé en 2010 pour le compte de l’Association des médecins vétérinaires du Québec en ­pratique des petits animaux (AMVQ), ­environ 164 000 Québécois se sont fait mordre par un chien au cours de la même année. De ce nombre, plus du quart (27,4 %) des ­personnes mordues étaient des enfants de moins de 12 ans. En ce qui concerne les morsures chez les enfants, le chien de la famille était ­responsable dans 38 % des cas.

Donc, la prévention des morsures chez les enfants doit obligatoirement passer par un peu d’éducation. Il faut apprendre aux enfants à identifier les différents signaux ­qu’utilisent les chiens pour communiquer avec les ­humains, et comment se comporter à notre tour avec les chiens. Voici donc trois outils éducatifs offerts à la Fondation Humanimo (http://humanimo.org/materiel-educatif/) pour vous aider en ce sens.

Une trousse éducative

La Fondation Humanimo a créé du ­matériel éducatif sur mesure pour nous aider (parents, enseignants, personnels dans les CPE, etc.) à enseigner aux enfants de 3 à 12 ans comment les chiens communiquent avec nous, les humains. Au montant de 35 $, cette trousse (dont vous aurez accès à vie et qui sera bonifiée avec le temps) offre une foule d’idées d’ateliers ­éducatifs pour les enfants. Tout est très bien expliqué et de haute qualité. Voici ce qu’elle comprend : 26 fiches illustrées représentant des mises en situation pouvant se produire avec le chien de la famille ; 8 fiches illustrées ­démontrant les 4 étapes pour approcher un chien inconnu en toute sécurité ; 28 fiches ­illustrées montrant différentes postures du chien avec un code de couleurs indiquant si le chien a envie ou non d’avoir des interactions ou de jouer avec nous ; 14 photos représentant différentes postures de chien avec le même code de couleurs et, finalement, une présentation PowerPoint contenant l’ensemble du matériel afin de faciliter vos présentations de groupe. Un vrai bon « deal » !

Des capsules éducatives

Une idée originale de Mance Lamothe et ­Annick VanCraenen (de l’entreprise ­Toutanima éducation canine), des capsules ­vidéo éducatives « Parles-tu toutou » ont été créées pour les enfants et démontrent la bonne façon d’interagir avec un chien afin de ­prévenir les morsures. Elles sont offertes ­gratuitement sur Internet (http://parlestutoutou.com/). L’école à Candiac et des ­étudiants d’un groupe de 3e et 4e année inscrits au service de garde de l’école primaire Jean-­Leman de Candiac en sont les acteurs. Vraiment ­adorable !

Un livre illustré

Le livre intitulé Ton chien te parle, apprends à le comprendre est un magnifique livre bien ­illustré pour les enfants de plus de 4 ans. Il contient plusieurs petites histoires et mises en situation avec un chien du nom de Muso, dans lesquelles les jeunes apprendront ­comment se comporter avec les chiens dans leur ­environnement tout en s’amusant. À mon avis, tous les parents et tous les enfants devraient découvrir ensemble ce livre, car en apprenant le langage canin nous devenons tous moins exposés aux risques de morsures qui peuvent résulter d’une mauvaise approche ou d’un geste banal en apparence, mais que le chien pourrait considérer comme une menace. Pour obtenir ce livre ou en savoir plus sur celui-ci, visitez http://humanimo.org/produit/livre-humanimo/.

Mon coup de cœur vétérinaire

Margot

Photo courtoisie

Margot est une belle chatte d’un an. Enjouée et curieuse, elle est amicale et a besoin de calme et de douceur pour se sentir en confiance. Cette belle puce aux yeux perçants aime notre compagnie et apprécie ses moments de ­tranquillité. Une merveilleuse ­compagne ! Elle est stérilisée, vaccinée, ­vermifugée et ­micropucée. Puisqu’elle est ­présentement en famille d’accueil, merci de nous contacter au 450-655-2525 #217 afin de la rencontrer.