La 25e présentation d’Arts et Reflets prend son envol aujourd’hui (jusqu‘à dimanche) à Château-Richer, dans le secteur du Moulin du Petit-Pré, sous la présidence d’honneur de Claude Bonneau, peintre autodidacte, et sous le thème : « Une valse pour un 25e ».

Au cours des 25 ans d’histoire d’Arts et Reflets, on estime que quelque 350 000 visiteurs ont répondu à l’invitation et que près de 2 000 artistes peintres ont inscrit Arts et Reflets à leur agenda, année après année. Le Symposium 2017 regroupera 125 artistes, de tous les coins du Québec et même de Belgique, dont 45 (36 %) en seront à leur première visite à Arts et Reflets. Deux éléments rendent particulier le Symposium Arts et Reflets, la rencontre des peintres amateurs et professionnels et l’obligation pour les artistes de peindre sur les lieux ; ce n’est pas qu’une exposition. http://www.artsetreflets.com.

Bravo aux Roses SML

Photo courtoisie

Le Tournoi de balle-donnée Steve Lachance, présenté du 27 au 30 juillet derniers, au terrain de balle de Courville, a connu, encore une fois, un très grand succès. Steve tient à remercier tous les bénévoles, commanditaires, joueurs et spectateurs qui contribuent à faire de ce tournoi une très belle réussite, année après année. Félicitations à l’équipe gagnante, Les Roses SML, formation qui regroupe 8 joueurs de Beauport et 3 de Québec, qui ont battu en finale Location d’Outils Beauport/Famille Lachance. Les Roses entourent Steve Lachance sur la photo.

Le Roi du gypse

Photo courtoisie

Tout un phénomène que ce sympathique Richard Maheux de Gypse Richard Maheux inc., Saint-Étienne-de-Lauzon, qui s’apprête à célébrer ses 50 ans d’activités dans l’univers du gypse, ce qui en fait incontestablement le Roi du gypse à Québec. Déjà, à 14 ans, il manipulait les lourds panneaux de cloison sèche jusque dans des édifices de New York ! Et ce n’est pas fini pour le toujours souriant personnage encore à la tête d’une solide équipe d’ouvriers qui partagent sa passion pour ce métier.

« Vert » la guérison

Photo courtoisie

Le tout premier tournoi de golf « Vert » la guérison, au profit de la Fondation du cancer du sein du Québec, présenté le 3 août dernier au club de golf Pont-Rouge, a été un succès grâce au travail du comité organisateur et de sa présidente d’honneur. Sur la photo, la présidente d’honneur, Linda Godin (au centre), du Centre Form Action de Pont-Rouge, entourée des organisatrices Sylvie Sheedy et Lise Auger. Le tournoi sera de retour l’an prochain.

Anniversaires

Photo courtoisie

François Whittom (photo), conseiller du ministre de la Famille, de l’Éducation, du Loisir et du Sport et spécialiste en physiologie sportive, 44 ans... Mireille Thibault, attachée politique du député de Montmagny-L’Islet, Norbert Morin... Nathalie Coupal, comédienne et actrice québécoise, 57 ans... Sœur Angèle animatrice d’émissions de télé sur la cuisine, 79 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 11 août 2016. Glenn Yarbrough (photo), 86 ans, chanteur et musicien américain... 2015. Eddie Cusic, 89 ans, guitariste de blues, chanteur et auteur-compositeur américain... 2014. L’abbé Raymond Gravel, 61 ans, prêtre catholique et homme politique québécois (député bloquiste de Repentigny, de 2006 à 2008)... 2014. Robin Williams, 63 ans, acteur et humoriste américain... 2013. Raymond Delisle, 70 ans, coureur cycliste français.