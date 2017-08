Ce n’est qu’un au revoir...

Après huit ans sur les ondes de V Télé au volant de l’émission Taxi Payant, l’humoriste Alexandre Barrette se concentre sur l’écriture de ses spectacles d’humour, mais ne dit pas non à un futur projet de télévision.

«Je suis privilégié d’avoir eu huit saisons à la télévision. C’était un beau long contrat pour moi. Je serais un peu loser de ­focusser sur la neuvième saison que je n’ai pas ! Je suis vraiment zen. Vous savez, les budgets de la ­télévision québécoise sont de plus en plus serrés. Toutefois si l’occasion se présente, je serai enthousiaste de participer à un nouveau projet de télé. Pour l’instant, c’est l’écriture et l’humour qui prennent beaucoup de mon temps», révèle ­l’animateur de 36 ans, croisé à la Coupe Rogers.