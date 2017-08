C’est la faute à papa

TROIS-RIVIÈRES | Richard Dumoulin avoue n’avoir jamais encouragé ses deux fils, Jean-François et Louis-Philippe, quand ils étaient jeunes, à faire de la course automobile un métier.

Mais leur acharnement à vouloir déjouer les pronostics dans un milieu où l’argent est le nerf de la guerre a prouvé qu’ils ont fait le bon choix.

Nous les avons rencontrés à leur atelier de Yamachiche jeudi, à quelques jours du Grand Prix de Trois-Rivières dont ils ont été, tous trois, des figures marquantes depuis... 1972.

« Honnêtement, a raconté le paternel, je ne voulais pas qu’ils fassent de la course. Je voyais ça comme un passe-temps, comme moi je l’ai vécu. Je n’ai jamais pris la course au sérieux. Je ne les voyais pas réussir. »

Force est d’admettre que l’aîné Jean-François et Louis-Philippe, engagés en série NASCAR Pinty’s, l’épreuve reine du week-end, avaient une tout autre vision de leur plan de carrière.

Et pourtant, aujourd’hui, Richard ne cache pas sa fierté de voir ses deux fils rouler sur la piste et d’être des candidats à la victoire.

À bord d’une Mini

Cette passion de la course provient bel et bien de papa.

« Évidemment, relate Jean-François, il nous a initiés à la course automobile très jeunes. Il faisait du slalom sur la glace et l’asphalte.

« Louis-Philippe et moi, on s’amusait autour de notre modeste maison à rouler à bord d’un véhicule à trois roues et à comparer nos temps. »

Richard avoue avoir trempé dans la mécanique automobile depuis... toujours. Il l’a même enseignée.

S’il a choisi sa fameuse Mini, c’est qu’elle était la voiture la plus accessible.

« Ça ne coûtait pas cher. Mais elle n’est pas fiable, vraiment pas, affirme-t-il. Il fallait rebâtir le moteur à toutes les trois courses. »

Richard Dumoulin, 69 ans, compte 13 participations au Grand Prix de Trois-Rivières, dont sa première en 1972. Ses deux dernières présences, en 2009 et 2015, l’ont été au volant d’une Formule Ford. Pour le plaisir...

En passant, son frère Gérald (67 ans) y a participé huit fois.

Une monoplace pour les deux

« Quand mon père a finalement réalisé qu’on voulait tous deux faire de la course, fait savoir Louis-Philippe, il n’a pas hésité à casser son cochon pour nous procurer une veille monoplace de Formule Ford (Van Diemen).

« C’était une voiture pour les deux. Jean-François roulait dans le championnat national, et moi dans la série régionale. Avec nos moyens limités, on n’avait pas de marge de manœuvre, le porte-monnaie entre les jambes. Il fallait éviter toute malchance... »

En 2002, Louis-Philippe a gagné le championnat de Formule Ford, tout en battant le record de victoires que détenait le regretté Greg Moore. Un record qui tient toujours d’ailleurs.

« J’ai ensuite fait le saut en Formule Atlantique en 2003. Un pari audacieux. Je croyais avoir convaincu des commanditaires, mais ça n’a pas marché. J’ai dû faire un prêt à la banque et me suis endetté à l’âge de 23 ans.

« Heureusement, des gens sont venus m’aider. Je devais respecter des paiements de 1500 $ par mois. Il a fallu que je travaille comme un fou pendant quelques années. »

Les deux frères Dumoulin doivent donc une fière chandelle à plusieurs personnes influentes dans leur entourage, dont Paul Corbeil et Claude Masson qu’ils connaissent depuis fort longtemps.

« Ni moi, ni Jean-François, a souligné Louis-Philippe, n’avons pensé nous rendre aussi loin. C’est un peu fou cette histoire-là. On n’avait pas d’argent. Ça a pris des passionnés qui ont cru à notre projet autant que nous. Tout est possible quand tu veux vraiment dans la vie. »

Le virage NASCAR

Après avoir fait leur marque en monoplace, puis en épreuves d’endurance, les frères Dumoulin ont réorienté leur carrière vers le NASCAR.

« On y pensait depuis longtemps, dit Jean-François. On ne regrette rien. Depuis deux ans, les opérations de notre équipe, Dumoulin Compétition, ont été regroupées sous un même toit. C’est plaisant d’être ensemble, mais c’est beaucoup plus de travail, puisqu’il faut tout gérer. »

Le Grand Prix de Trois-Rivières représente évidemment le gros rendez-vous de l’année.

«Moi je vise un podium, rien de moins, affirme Jean-François. Je suis dû... »

Louis-Philippe, lui, a gagné devant son public en 2014, en route cette année-là vers le championnat de la série canadienne de NASCAR. Mais, depuis, il n’a jamais pu accéder à la plus haute marche du podium. Ni à Trois-Rivières ni ailleurs.

«Je veux gagner, dit-il, c’est aussi simple que ça. »

Toutes séries confondues, Jean-François en sera à sa 23e présence consécutive au Grand Prix de Trois-Rivières, pour une séquence sans interruption depuis 1995. Louis-Philippe, de près de quatre ans son cadet, est un assidu depuis 1998 (20e participation consécutive).

► Denise Caissie, la mère de Jean-François et Louis-Philippe Dumoulin, représente la force... tranquille de cette véritable histoire de famille. « Elle supervise toute la logistique de l’équipe, affirme Jessica Ménard, responsable des communications au sein de l’écurie Dumoulin Compétition. Elle est discrète, mais tellement efficace. C’est une gagnante. »