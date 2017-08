En combinaison pour le Dîner

Le 17 août prochain, une vague blanche déferlera sur l’un des plus beaux sites de la métropole (gardé secret jusqu’au dernier moment) à l’occasion de la neuvième édition du Dîner en blanc de Montréal. La tenue blanche étant de mise pour les quelque 5000 invités conviés à la soirée, celles qui recherchent autre chose que la petite robe blanche pourront enfiler une combinaison ou une salopette. Un vêtement à la fois pratique et confortable, tout en étant juste assez sexy !

On n’hésite pas à retrousser sa combinaison sur la cheville, dégageant ainsi sa chaussure et conférant un style chic-désinvolte à son look.

Photo AFP

♦ Salopette SELFPORTRAIT 626 $

♦ Baskets KENNETH COLE, modèle Pride Kam 158 $ Photo AFP ♦ Sac CHLOÉ chez SSENSE, modèle Mini Drew 2145 $