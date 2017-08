FAEQ : les Alouettes de Montréal distribuent les bourses

À l’occasion de la 13e édition du Programme de bourses des Alouettes de Montréal au sein de la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ), 32 500 $ en bourses ont été remis à 21 jeunes joueurs de football du Québec, vendredi.

«Depuis le retour des Alouettes et la montée en popularité du football francophone, notamment grâce aux programmes universitaires, le niveau de talent au Québec n’a jamais cessé de progresser. Il faut que cela continue», a déclaré Patrick Boivin, président et chef de la direction des Alouettes de Montréal.

Les joueurs des Carabins de l’Université de Montréal Samuel Caron, Alex Cromer-Émond et Louis-Mathieu Normandin ont chacun obtenu une bourse dans le cadre du programme.

Mathieu Betts, du Rouge et Or de l’Université Laval, Keith Sanscartier, du Vert et Or de l’Université de Sherbrooke, Andrew Seinet-Spaulding, des Redmen de l’Université McGill, ainsi que Matthew Halbgewachs, des Stingers de l’Université Concordia, font également partie des récipiendaires.