Il joue le fils de John Travolta

Le jeune acteur acadien Charles Gillespie joue maintenant dans la cour des grands. À 18 ans, il revient tout juste de Porto Rico, où il a passé un mois aux côtés de John Travolta, sur le tournage d’un film dans lequel il incarne son fils.

Originaire du Nouveau-Brunswick, Charles Gillespie a déjà une belle feuille de route. On l’a connu il y a trois ans dans le film québécois La gang des hors-la-loi, il a tourné quelques publicités et a joué dans la dernière saison de Degrassi : Next Class, diffusée en juin sur la chaîne Family.

Le film biographique raconte la double vie du fabricant des fameux speedboat de marque Cigarette, Donald Aronow (Travolta), qui a fait des affaires avec le gouvernement américain et les cartels de la drogue. L’actrice Mira Sorvino compte également dans la distribution. Le film est réalisé par John Luessenhop (Texas Chainsaw 3D) et devrait sortir en 2018.

Charles Gillespie a un agent à Toronto et un autre à Los Angeles qui essaient de lui dénicher des auditions et c’est ainsi qu’il a obtenu le rôle.

« J’ai reçu un courriel de ceux qui me représentent en disant qu’il y a un projet avec John Travolta qui jouerait mon père et que le réalisateur aimerait avoir un “Facetime” avec moi pour m’en parler. Ils m’ont demandé de lire le scénario pour voir si ça m’intéressait. Mais quand quelqu’un te demande de faire un film avec John Travolta, tu dis oui », dit-il en riant, à l’autre bout du fil.

« Ç’a été très vite, ajoute-t-il. Deux semaines plus tard, j’étais à Porto Rico en train de tourner. »

Bien qu’il ne puisse pas révéler les détails de ses scènes, Charles Gillespie avoue avoir vécu une aventure extraordinaire et s’est bien amusé avec l’acteur de 63 ans.

« John Travolta était tellement gentil. Je viens juste de commencer ma carrière et travailler avec quelqu’un comme lui, c’est incroyable. Il est tellement professionnel, il donnait toujours ses idées. Sauf Travolta, on était tous au même hôtel, c’est comme si j’étais en vacances. »

Courtoisie Instagram

Un solide coup de pouce

Charles Gillespie a appris très tôt à ne pas avoir d’attentes envers l’industrie. Il passe de nombreuses auditions, et il a mis ses études sur pauses pour se consacrer à sa carrière. « Quand je ne les ai pas, ce n’est pas quelque chose qui me fait de la peine. Il faut en passer beaucoup, beaucoup pour avoir quelque chose. »

Mais il est conscient qu’ajouter ce film à son curriculum vitae lui donnera un solide coup de pouce pour la suite de sa carrière.

« Pas juste parce que j’ai travaillé avec John Travolta, mais aussi parce que j’ai pu pratiquer ce métier avec des gens qui travaillent dans l’industrie depuis 20, 30, 40 ans », précise-t-il.

Le jeune homme s’est découvert une passion pour le jeu alors qu’il faisait du théâtre à Moncton. Il a ensuite enchaîné quelques rôles, mais celui-ci lui permettra sans doute de pousser sa carrière encore plus loin.

Aucune date de sortie n’a été fixée pour le film, mais il devrait être sur nos écrans quelque part en 2018.