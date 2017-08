Il se la coulait douce en fraudant des cartes de crédit

Un homme de 32 ans de Québec a été arrêté, jeudi, à la suite de fraudes totalisant plus de 5000$.

Depuis juin, à l'aide de numéros de cartes de crédit volés, l'homme s'offrait de multiples achats en faisant ses transactions par téléphone. Il allait ensuite chercher la marchandise volée ou se la faisait livrer.

Il utilisait des noms et des numéros de carte de crédit différents. Les achats frauduleux effectués dépassent plus de 10 000$ et ont servi notamment à acheter de la tourbe, des pneus et des forfaits de soins de santé.

L'individu comparaîtra vendredi au palais de justice de Québec. Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) demande à la population de l'informer de tout détail au sujet de ce dossier.