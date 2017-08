Jonathan Toews heureux de retrouver Brandon Saad

Jonathan Toews retrouvera un visage familier prochainement au camp d’entraînement des Blackhawks de Chicago qui ont ramené dans leur giron l’ailier Brandon Saad.

Ce dernier a été acquis dans la transaction ayant envoyé Artemi Panarin aux Blue Jackets de Columbus cet été.

L’attaquant de 24 ans avait disputé les quatre premières saisons de sa carrière à Chicago et évoluait sur le même trio que Toews. Il avait été choisi par les Hawks au deuxième tour, 43e au total, au repêchage de 2011.

Son retour chez les Blackhawks devrait aider à pallier l’absence de Marian Hossa, qui ne jouera pas cette saison en raison de problèmes de santé.

«Brandon est un de ses gars qui jouent un style vraiment similaire à Hossa. C’est un bon patineur, il a un bon tir, de la vitesse et une éthique de travail incroyable. En tant qu’ailier qui joue très bien en zone défensive, il ne reçoit probablement pas le crédit qu’il mérite», a dit Toews en entrevue au réseau Sportsnet, vendredi.

Une valeur sûre, selon Toews

Au cours des deux dernières saisons, Toews a inscrit 58 points. Ses 21 buts inscrits en 2016-2017 représentent sa plus faible récolte en carrière. Saad a eu des statistiques similaires lors de ses deux années à Columbus, marquant 31 et 24 buts pour conclure chaque fois avec un total de 53 points.

«Ce sera bien de savoir à quoi s’attendre sur la glace, d’avoir une idée de l’effort et de la constance auxquels on aura droit de sa part chaque soir, a poursuivi le joueur de centre des Blackhawks.

«Je pense que nous allons avoir beaucoup nous amuser, lui et moi. Nous avons hâte de jouer contre les meilleur trios et défenseurs des autres équipes et aussi de créer de l’attaque comme nous pouvons le faire, a-t-il poursuivi. Joel Quenneville aime changer ses trios de temps en temps. On s’ajustera si c’est le cas, mais nous avons hâte de jouer ensemble, c’est sûr.»