Nouveau compagnon de Catherine Proulx-Lemay

Slim. C’est le nom du ­nouveau chien de la comédienne Catherine Proulx-Lemay, qui a longtemps voulu posséder un animal de compagnie.

«Je n’ai jamais eu de chien et comme j’étais en couple avec quelqu’un qui n’aimait pas les animaux, ce n’était pas une option. Aujourd’hui, tout a changé et je me suis mise à faire des recherches pour en adopter un. Je découvre qu’on s’en occupe comme si c’était un enfant ! Il est tellement beau ! C’est une Berger australien», a-t-elle raconté lorsqu’on l’a croisée lundi dernier.