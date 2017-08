[QUIZ] Pouvez-vous deviner combien les habitants du Grand Nord paient pour ces aliments?

L’affaire a fait les manchettes à plusieurs reprises: le prix des aliments dans le Grand Nord, et particulièrement au Nunavut, atteint régulièrement des sommets effrayants.

Si, pour les habitants du Sud (comme on nous appelle là-bas), le sujet est matière à étonnement, pour le peuple inuit, qui constitue 85 % de la population du territoire, il s’agit plutôt de la dure réalité.

En effet, la malnutrition et l’insécurité alimentaire touchent le quart des quelque 35 000 habitants du Nunavut, selon les dernières données du Conference Board du Canada.

Kaylie, 9 ans, Qikiqtarjuaq

Lors de notre passage à Qikiqtarjuaq, une petite communauté inuite d’environ 450 âmes, au Nunavut, nous sommes allés constater le prix des aliments dans un Northern Store, une chaîne qui dessert les communautés les plus isolées du Canada.

Pouvez-vous deviner combien paient les habitants de ce village pour leur nourriture?

Attention, les réponses peuvent surprendre.

Quiz Combien pour une bouteille de Gatorade de 710ml (une seule!)? 3,69 5,99 7,59 9,19

«As-tu ça en toi», 9,19$? «As-tu ça en toi», 9,19$? Quel est le prix de ce paquet de 4 tomates? 5,55 6,99 7,59 11,79

Presque 2$ la tomate, ça fait cher la salade. Presque 2$ la tomate, ça fait cher la salade. Et cette laitue iceberg? 3,99 5,75 6,50 7,99

Ça fait encore plus cher la salade... Ça fait encore plus cher la salade... Combien coûte une seule canette de boisson gazeuse? 2,99 3,59 4,59 4,75

Un pensez-y bien. Un pensez-y bien. Et un paquet de 500g de pâtes? 3,99 4,99 5,99 8,99

Lors de notre passage en magasin, il s'agissait de la seule marque de pâtes disponible. Lors de notre passage en magasin, il s'agissait de la seule marque de pâtes disponible. Le prix d'une boîte de 5 barres tendres? 5,99 8,99 10,59 14,99

Un vrai luxe. Un vrai luxe. Le coût d'un pain tranché blanc? 3,99 5,00 6,35 8,99

Et celui d'un 2L de lait 1%? 5,45 6,99 8,10 9,19

Selon les résidents de Qikiqtarjuaq, les produits offerts sont souvent périmés. Lors de notre passage début août, ce n'était heureusement pas le cas pour le lait. Selon les résidents de Qikiqtarjuaq, les produits offerts sont souvent périmés. Lors de notre passage début août, ce n'était heureusement pas le cas pour le lait. Alors que celui d'un 2L de lait au chocolat serait plutôt de... 5,45 7,99 9,19 10,29

Plus de 10$ pour du lait au chocolat... déjà périmé depuis quelques jours. Plus de 10$ pour du lait au chocolat... déjà périmé depuis quelques jours. Le prix de la douzaine d'oeufs va vous surprendre... 3,49 4,99 7,99 16,17

Il s'agit d'un des seuls aliments à prix disons «normal» que nous avons pu voir en magasin, avec le lait. Il s'agit d'un des seuls aliments à prix disons «normal» que nous avons pu voir en magasin, avec le lait. Combien pour un paquet de 12 saucisses à hot-dog? 5,50 7,99 9,59 11,07

Et c'est une édition 150e du Canada! Triste ironie pour les habitants de la communauté qui ne célébreront pas cet anniversaire. Et c'est une édition 150e du Canada! Triste ironie pour les habitants de la communauté qui ne célébreront pas cet anniversaire. Il ne s'agit pas d'un aliment, mais d'un autre produit tout aussi essentiel. Combien pour ce paquet de 39 serviettes sanitaires? 18,50 23,87 29,99 33,29

Presque 1$ la serviette... Presque 1$ la serviette... Et finalement, combien coûte cette bouteille de savon à lessive qui permet de faire 32 brassées? Attention, c'est en spécial! 9,99 15,45 18,69 28,99

Ne vous étonnez pas de ne pas voir de viande parmi les choix de ce quiz, il n'y en avait tout simplement pas de disponible dans les rayons.

Si le degré d’insécurité alimentaire est aussi critique au Nunavut, c’est en raison d’une combinaison de facteurs comme l’accès de plus en plus restreint aux aliments traditionnels, les faibles revenus de la population et le coût trop élevé des aliments achetés (notamment en raison des frais de transport de ceux-ci). Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le Bilan comparatif de l’alimentation au Canada réalisé par le Conference Board du Canada en 2016.