Le Maître s’impose en maître

L’Espagnol Roberto Bautista Agut s’annonçait comme un bon test pour Roger Federer vendredi en quarts de finale de la Coupe Rogers, et le Maître l’a relevé avec brio.

Ce ne fut pas aussi convaincant que lors de sa première sortie face au Canadien Peter Polansky, mais ce le fut assez pour que le Suisse quitte le terrain après seulement 1 h 8 min de jeu, une victoire de 6-4 et 6-4 en poche.

Il faut dire que Bautista Agut, 12e favori à Montréal, est un joueur particulièrement solide cette saison. Et même s’il avait remporté les six premières confrontations entre les deux hommes sans perdre une manche, Federer pouvait y flairer un certain défi.